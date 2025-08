"Si querés ver gente muerta vení, pasá": la brutal frase del asesino jujeño a un primo

Un testimonio clave se sumó en las últimas horas al expediente que investiga si Matías Jurado es el asesino serial de Jujuy, tal cual lo describe su sobrino y explicaron otros familiares ante el fiscal Guillermo Beller. Con esos datos, los investigadores llegaron hasta un joven que es familiar de Jurado y que contó que el adolescente que, es testigo clave en la causa y que complementó la declaración que hizo el menor en cámara gesell, sumó más detalles que sirvieron para que el fiscal trazara una línea de tiempo y empiece a pensar en la posibilidad de sumar nuevos nombres a la lista de posibles víctimas fatales.

“Fui con I (el menor) un viernes porque el me decía lo que hacía Matías pero yo no le creía”, empezó relatando el testigo ante la Justicia y aseguró: “Vi justamente una escena, vi sangre por todas partes y ahí apareció Matías y me dijo: ‘Vení, si querés ver personas muertas vení, pasá”. En el relato, el testigo contó que Jurado lo hizo entrar a la habitación. “Ví tanta sangre que me asusté y salí corriendo”, relató. De esta forma, el testigo sumó no sólo otra escena sino otro momento que coincide con la fecha de otra desaparición. Fuentes oficiales explicaron a El Destape que "el testimonio está entre las personas que tenemos en la lista pero no podemos profundizar en más detalles hasta que tengamos indicios más firmes”.

Este testimonio coincide con el de una tía del menor que relató ante los fiscales: “En una reunión familiar lo vi muy nervioso a “I” y le pregunté qué le pasaba y me dijo: ‘Pasa que anoche Matías mató a otro”. La mujer relató que primero no le creyeron pero, ahora que conocen estos nuevos datos, creen que el adolescente decía la verdad y era testigo del horror y la violencia de la casa de Alto Comedero.

Cuando siguió la declaración de la mujer, el fiscal le pidió saber si recordaba la fecha. La mujer dio precisiones porque se trataba de un cumpleaños familiar. “Con esos datos nosotros fuimos a la base de datos y supimos que hay una desaparición en esa fecha, un hombre que coincide con los perfiles de los que están señalados en la causa”, explicó el Fiscal Guillermo Beller a El Destape y añadió: “Igualmente por la fecha no coincide con quienes figuran en el expediente así que si esto avanza deberemos sumar un nombre más a las hipótesis”.

Ahora, la mayor expectativa está puesta en los informes de los laboratorios de criminología.

Según fuentes cercanas a la investigación se trabaja en manchas de sangre encontradas en zapatillas y en el suelo de la casa como así también en ropas secuestradas. Además levantaron manchas de sangre en un bidón con combustible y restos de piel de un plato. Estas pericias son sobre los materiales confiscados en la casa el primer día de operativos y resta analizar los elementos que recolectaron los días siguientes.

Mientras tanto, Matías Jurado sigue detenido acusado del homicidio agravado de Jorge Anachuri. No obstante, la investigación apunta a otras posibles víctimas del llamado “asesino serial de los viernes”.