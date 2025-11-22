Murió la nena baleada en Tucumán: la madre exigió "justicia" y que "paguen" los asesinos

El Hospital del Niño de Tucumán, donde Zoe fue trasladada y finalmente falleció el viernes.

Tras permanecer internada durante 28 horas en el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, este viernes a la noche falleció Zoe Robledo, la nena de 7 años que fue baleada mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio San Cayetano de la capital tucumana. Su mamá, Claudia, dio la noticia mientras hablaba con periodistas en la puerta del establecimiento sanitario: "Mi hija acaba de fallecer, me lo dijo la doctora y quiero que se haga justicia".

Mientras tanto, vecinos y amigos de la familia incendiaron la casa de los presuntos asesinos, de los cuales dos están detenidos y otros dos siguen prófugos de la Justicia.

Pericia criminológica en el barrio de San Cayetano la noche después del brutal ataque.

La única que se animó a declarar hasta el momento fue Claudia, madre de Zoe, quien rodeada por algunos seres queridos pidió que "busquen al verdadero asesino y que a los dos que están presos no les den cuatro meses de preventiva. El mayor tiene que estar alojado en un penal para que no esté en comisaría, para que no tenga un celular y se burle de nosotros".

"Quiero que se haga justicia y que paguen por la muerte de mi hija. Tenía 7 años y toda su vida por delante", dijo entre lágrimas la mujer, en diálogo con el canal El Ocho de Tucumán.

Mientras declaraba, se dio a conocer la noticia de que vecinos y amigos de la familia incendiaron la casa de quiénes serían los asesinos. Fuentes en el lugar explicaron que la reacción popular no ocurrió solo por el reclamo de justicia, sino también como una respuesta a la inseguridad que hay en el barrio: existen antecedentes de escaladas de violencia por enfrentamientos entre familias.

Qué pasó con Zoe y cómo sigue la causa

Zoe tenía 7 años y el jueves por la tarde, cuando ocurrió la desgracia, se encontraba jugando con otros chicos en el patio del frente de su casa. Alrededor de las 16.30, cuatro hombres irrumpieron en la vereda y descargaron contra el frente de la casa, sin mediar en la presencia de los niños.

Zoe recibió un disparo en la cabeza con orificio de salida, que le atravesó el cráneo y la dejó en terapia intensiva. Fue trasladada al Policlínico de San Cayetano y después al Hospital de Niños de la capital tucumana, donde finalmente falleció.

De los cuatro hombres responsables del crimen, lograron detener a dos. El primero se trata de un joven de 19 años, conocido como "Menor", y un adolescente de 16, conocido como "Ratón". Estos dos acompañaban a "Chueco" y al cuarto cómplice, que no está identificado. Ambos están prófugos y son buscados intensamente. Una cámara de seguridad llegó a registrar la huida de ambos.

Tanto "Menor" como "Ratón" están aprehendidos en una comisaría de la zona, a la espera de que la causa avance y se defina su futuro. La Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal, dirigida por el fiscal Pedro Gallo, acusó a ambos por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa, y por el concurso premeditado de dos o más personas, también en grado de tentativa y en calidad de coautores.

Sin embargo, fuentes judiciales revelaron a Infobae que, con la muerte de Zoe ya consumada, es altamente probable que se reformulen los cargos para los imputados.