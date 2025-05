Misterio develado: la historia que creó con Inteligencia Artificial la falsa embarazada desaparecida en Salta

Fueron días agitados y desesperantes en la Justicia de Salta. La denuncia por la desaparición de una joven embarazada de mellizas y con una grave enfermedad, sumado a una serie de mensajes que recibía la familia generó angustia y una búsqueda desesperada que fue escalando con el correr de los días. Según la denuncia realizada por Leandro, un joven salteño, él había dejado a su hermana Priscila Quesada en la puerta del Hospital San Vicente de Paul, en Orán. En el relato él aseguraba haberse despedido y haberle tocado la pancita porque ella tenía un turno programado para realizar una cesárea ya que llevaba más de 7 meses de embarazo y esperaba mellizas. Además, la salud era una preocupación porque la joven de 20 años había contado a la familia que tenía un tumor cerebral y debía realizarse estudios y ver a un neurocirujano. Esta secuencia fue en la mañana del 16 de mayo y el 19, tres días más tarde y tras recibir varios mensajes y no tener respuestas, la familia denunció la desaparición de la joven y de sus bebés.

En los mensajes de chat, una supuesta enfermera llamada Olga le decía a la familia que la situación era muy grave y que Priscila había sido trasladada de Salta a Buenos Aires para una compleja cirugía. No le daban a la familia buenos pronósticos de sobrevida y hasta les dijo que esperaban un helicóptero para trasladarla junto a las criaturas. Con esos datos, la Justicia empezó una investigación que arrojó que no existía una paciente con ese nombre en Salta y tampoco en Buenos Aires. No había registros en ningún lado y hasta la familia viajó a Capital Federal y volvió a Orán sin ningún tipo de dato y tras ser bloqueados por quién decía ser la enfermera. Además, los investigadores se entrevistaron con el Director del Hospital de Orán que confirmó que no había ningún registro de que la mujer tuviera programada una cesárea. Por último, los investigadores descubrieron que las imágenes del embarazo y las fotos de la mujer en una camilla que la supuesta enfermera envió a la familia y las fotos de los bebés habían sido descargadas de internet. También descubrieron que las imágenes y estudios acerca de una enfermedad terminal habían sido obtenidas en la web y construidas a través de inteligencia artificial.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El paso siguiente para la Justicia fue el trabajo con las líneas telefónicas, lo que arrojó datos de vital importancia. Según pudieron comprobar, las líneas telefónicas habían sido habilitadas por la propia Priscila y nunca habían salido de Salta, sino que se habían desplazado hasta el extremo norte. Entre esos movimientos detectaron que la línea de la supuesta enfermera también había sido habilitada por la joven. Mientras tanto, la Justicia había publicado la búsqueda a nivel nacional y activado todos los mecanismos de seguridad. Con los nuevos datos e indicios, la fiscal penal de Orán, Mariana Torres, montó un operativo de inteligencia en la zona de Aguaray donde finalmente la joven fue encontrada.

“Se logró ubicar el paradero de la joven mujer reportada como desaparecida el pasado 16 de mayo” comunicó el Ministerio Público Fiscal de Salta y agregó que la joven “fue encontrada en una vivienda de la localidad de Aguaray acompañada de un hombre”. En ese comunicado, la Justicia avanzó y dio un dato que sorprendió hasta la propia familia denunciante. “Luego de constatarse su estado de salud, se descartó que estuviera cursando un embarazo”, describió la justicia. Tras conocer esos datos y tomarle declaración, la joven será revinculada con su familia.