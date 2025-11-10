El crimen de Candelaria Enrique conmovió a toda la provincia de Santa Fe, cuando en las primeras horas del 25 de diciembre de 2022, mientras observaba los fuegos artificiales de los festejos en Rosario, la niña de cinco años fue asesinada por una bala perdida. Actualmente, el Gobierno de la provincia ofrece una recompensa millonaria para quienes brinden información relevante sobre los autores del delito.

Mediante la Fiscalía Regional 2 de Santa Fe, la provincia informa que se requiere de la colaboración de la población para que se aporten datos sobre los hechos ocurridos, hace casi 3 años, en la calle Iriondo al 3900, de la ciudad de Rosario. Cuando Candelaria se encontraba observando los fuegos artificiales en la puerta del domicilio de un familiar, hecho que derivó en que la nena fuera impactada por un proyectil de un arma de fuego de origen desconocido, para finalmente fallecer.

Por este motivo, se comunicó que se encuentra en vigencia una recompensa de $16.000.000 para quien dé a conocer datos relevantes que permitan lograr la identificación de los responsables del crimen. A su vez, en el mismo comunicado se aclara: "La identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación".

Toda aquella persona que pueda brindar información de relevancia para la investigación puede comunicarse al 911, al mail recompensas@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o presentarse en el Centro de Justicia.

En cuanto al avance de la investigación, por el momento se pudo determinar que el arma de fuego era una calibre 9 mm, esto le dio a los investigadores un parámetro de en que radio se debía encontrar el tirador al momento de efectuar el disparo, al respecto los especialistas dijeron: "Sabiendo que el arma fue una 9mm se delimita geográficamente la zona de interés en 1km a la redonda de donde se produjo el impacto".

El asesinato de Candelaria

En las primeras horas del 25 de diciembre de 2022, Candelaria Enrique se encontraba observando los fuegos artificiales navideños, en la puerta de la casa de uno de sus familiares, durante la celebración, una bala perdida impactó en el cráneo de la niña, motivo por el cual la madre de Candelaria debió trasladarla de urgencia al Sanatorio de la Mujer, lugar donde horas más tarde falleció.

En aquel momento, Eduardo Ontivero, director médico del sanatorio, expresó: "La lesión había sido suficientemente grave como para no permitir una cirugía o un acto médico que permitiera aspirar a otro desenlace".