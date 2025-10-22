Hubo otra desaparición en la zona donde desaparecieron los dos jubilados: el caso del 2023 que estremece

Hace más de una semana, Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) salieron a dar un paseo en Chubut y jamás volvieron. Desde entonces, la pareja de jubilados es intensamente buscada por las autoridades de la provincia y su familia.

Por el momento, su paradero es un misterio y lo único que se encontró es su camioneta Toyota Hilux de color beige en una zona desolada sobre la Ruta 1, a unos 40 kilómetros de Caleta Córdova.

En medio del operativo de búsqueda, se dio a conocer otro hecho similar, el de Diego Barría, ocurrido en febrero de 2023. El joven desapareció en la misma zona donde encontraron el vehículo de Pedro y Juana.

El hombre que desapareció y murió en la misma zona de los jubilados en Chubut

Diego Barría tenía 32 años y tres hijos. Era fanático de la pesca y trabajaba en la petrolera Vientos del Sur. Hace poco más de dos años, estuvo en la misma zona donde hoy buscan a Pedro y Juana. Luego de más de ocho días de búsqueda, encontraron su cuerpo en las vísceras de un tiburón.

La investigación determinó que el hombre que manejaba un cuatriciclo, perdió el control del vehículo, volcó y quedó inconsciente en una zona muy cercana a la marea. Así, su cuerpo fue arrastrado por el mar y, finalmente, engullido por el tiburón.

Las similitudes del caso han alertado a los familiares y a los investigadores, que, por el momento, no descartan ninguna hipótesis. En este momento, hay dos posibilidades que se barajan: que hayan tenido un accidente o que hayan sido víctimas de un delito.

Cómo buscan a los jubilados desaparecidos en Chubut

El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia está a cargo de la investigación por la desaparición de los jubilados. Actualmente, el operativo para poder encontrar a la pareja se está realizando tanto en tierra como por aire con helicópteros y drones.

Un punto clave de la búsqueda es el hallazgo de la camioneta. Si bien se encontraron pertenencias de Pedro y Juana, no así sus celulares. "Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta", expresó el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal.

Por otra parte, los investigadores también se están centrando en reconstruir cada uno de los movimientos de los jubilados antes de desaparecer.

Desde la fiscalía ya saben que la última señal de sus celulares se registró en una antena muy cercana a Caleta Córdova, es decir, que muy probablemente algún incidente haya ocurrido en ese lugar.