Hallaron muerto al argentino secuestrado en Brasil: qué se sabe hasta ahora

Alejandro Ainsworth, de 54 años de edad y oriundo de Villa Urquiza, fue encontrado muerto luego de permanecer desaparecido desde hace cuatro días en Río de Janeiro. El argentino se encontraba en Copacabana por vacaciones y sus hijos tuvieron que viajar a Brasil para impulsar la búsqueda de la policía.

La última comunicación que Alejandro tuvo con su familia fue este domingo por la noche, mismo momento en el que fue visto por última vez. Una cámara de seguridad ubicada en el lugar donde se hospedaba lo captó saliendo del lugar a las 23:44.

Por la madrugada del lunes, pocas horas después de su desaparición, comenzaron a registrarse movimientos extraños en sus cuentas bancarias. Movimientos de dinero, préstamos y cambios de contraseñas fueron los que alertaron a su familia sobre lo que acontecía.

Sus familiares denuncian que le sacaron la suma de 3500 dólares de su cuenta y que a su vez sacaron un préstamo de $4.000.000. Sus hijos además señalan que quisieron sacar otro préstamo, el cual pudieron anular gracias a que advirtieron sobre los movimientos extraños.

El trágico resultado de la búsqueda de Alejandro

Los investigadores que llevaron adelante la búsqueda aseguraron que, el mismo lunes por la madrugada, se registró una foto sacada con el celular de Alejandro. En la imagen tomada se ve una camioneta estacionada sobre una especie de pastizal.

La foto en cuestión permitió descubrir dos cosas fundamentales: que el auto había sido abandonado en un lugar inhóspito, posiblemente una favela de Río de Janeiro y determinar a qué hora exacta se tomó la fotografía.

El teléfono celular de Alejandro Ainsworth presentó registros de actividad hasta las 21 horas del lunes pasado, sin embargo los investigadores no pudieron localizar la ubicación de esa última actividad.

La familia del hombre de 54 años se percató de la situación el lunes por la tarde, cuando los encargados del hotel los llamaron para informarles que Alejandro debía hacer el check-out y no aparecía, momento en que comenzó la desesperación.

Luego de aquel llamado, los hijos de Alejandro realizaron la denuncia por desaparición, lo que derivo en un operativo a cargo de la Policía de Turistas. Por su parte, el consulado argentino en Río de Janeiro también notificó a las autoridades para iniciar la búsqueda. A su vez, se realizó un rastrillaje en los hospitales públicos de la ciudad.

Lamentablemente, según informó su hijo a la agencia Noticias Argentinas, Alejandro fue encontrado sin vida este jueves.