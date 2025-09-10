El desesperado pedido de la Policía a la adolescente con un arma en Mendoza: "¡No, corazón, no!"

Luego de que una alumna de 14 años ingresara con un arma de fuego a la escuela Marcelino H. Blanco de la localidad mendocina de La Paz y amenazara a sus compañeros y docentes al efectuar tres disparos al aire durante este miércoles, se desarrolló un amplio operativo policial en el establecimiento donde agentes buscaron contener la situación y tranquilizar a la adolescente, hasta el momento sin ningún éxito.

En medio de la extrema tensión, la desesperación se profundizó tras el intento de diálogo de un oficial con la menor. Las palabras captadas en un video reflejan el pedido para intentar ponerle paños fríos a la situación: "Dejala el arma un minuto en el piso, así podemos hablar. Dejala en el piso... Nos está tirando... ¡No, corazón no! ¡Déjenla, déjenla, no se hagan ver!", se puede escuchar en las grabaciones realizadas desde un baño. Pese a la búsqueda de los agentes para entablar una charla, la niña disparó nuevamente dentro del establecimiento.

Hasta el momento, según indicaron desde Mendoza, no habría heridos. Desde el medio local MDZ Online, confirmaron que la menor entró a la institución con un arma reglamentaria calibre 9 milímetros que pertenece su padre, efectivo de la Policía de la provincia de San Luis. Se dieron a conocer diversos videos de la menor, caminando enfurecida con el arma en sus manos y buscando, al parecer, a su víctima: el mismo medio publicó un video donde se escucha una amenaza de la menor a una profesora: "Vengo a buscar a la seño Raquel", habría dicho mientras se la observa caminando y luego rodeando el colegio.

Testigos del hecho también registraron a la adolescente ingresar al colegio armada, mientras se oyen los gritos y el pánico del resto de los alumnos que se encontraban dentro de las aulas de la escuela de la localidad ubicada a 145 kilómetros de la capital provincial. En este marco de alerta y conmoción, se activó el protocolo para casos de alta crisis: tras dar intervención a personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los niños y trabajan las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), el Grupo Especial de Seguridad (GES) y Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para evitar que la situación escale aún más.

Los menores evacuados fueron llevados preventivamente y como punto de encuentro al Hospital de La Paz, en donde las autoridades pidieron a los padres que los retiraran. Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, dijo que la mayoría de los adolescentes fueron atendidos por nerviosismo.

Una menor disparó y se atrincheró en un colegio de Mendoza: la palabra del intendente de La Paz

En un comunicado conjunto, los ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitaron a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela en el marco de “una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, dijo a La Nación el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar.

En tanto, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, aseguró: “Es un pueblo muy pequeño, estamos estupefactos, nunca sucedió una cosa así. Se dicen un montón de cosas... Pero la realidad es que la chica estaba de forma normal y sacó un arma, y bueno, sucedió lo que sucedió”, aseguró en diálogo con Radio 10. Y añadió: “Estamos hace dos horas esperando a ver si la pueden disuadir, que es lo que queremos todos. Somos parientes lejanos. Obviamente que me toca de cerca”.