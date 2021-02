El insólito canto que se escuchó en la marcha contra el Gobierno

Durante la tarde del sábado, manifestantes convocados por dirigentes opositores intentaron colmar la Plaza de Mayo para mostrar su descontento con el Gobierno de Alberto Fernández. Pero, más allá de los intentos, la poca asistencia se hizo notar y la marcha estuvo repleta de mensajes de odio y violencia que terminaron siendo repudiados por la mayor parte de la sociedad. En especial, las imágenes de bolsas de consorcio con nombres de distintos dirigentes políticos.

Entre tantas consigas y lemas, repletos de bronca que expande aún más la grieta, se dio un momento particular. Mientras la ex ministra de seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, arribaba a Plaza de Mayo rodeada de gente, los manifestantes con banderas argentinas en las manos y sus barbijos mal puestos sin respetar el distanciamiento, comenzaron a cantar "Vamos a volver". Sí, la tan reconocida canción del kirchnerismo.

Esto generó risa y bromas en las redes sociales que comentaron el tweet original remarcando la apropiación de la canción. "Esto es muy fuerte", "Van a volver a perder", "Patéticos", "Todo se roban", "¡Apropiación cultural!" y "Pobres, no tienen ideas superadoras, cantan lo que nosotros hicimos" fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales.

Mirá el momento:

La marcha contra el Gobierno tuvo distintas consignas políticas, entre ellos, el reparto irregular de vacunas a funcionarios y dirigentes allegados al oficialismo que trajo como consecuencia la renuncia del Ministro de Salud, Ginés González García. La promoción llegó a través de redes con los hashtags #27F o "Argentinazo" por parte de dirigentes de la oposición y hasta periodistas de diferentes medios como Jonathan Viale, quien celebró la movilización en su programa de Radio y también en LN+.

Mientras el ex presidente Mauricio Macri se expresó en Twitter "emocionado y contento" por lo ocurrido, el máximo mandatario Alberto Fernández advirtió que "la forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada, bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos", mostrando su claro disgusto por la violenta situación. Sobre esto último, sentenció: "Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben a la República. No callemos ante semejante acto de barbarie".