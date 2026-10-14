Qué pasa con los feriados de noviembre si el papa León XIV no viene a la Argentina

Qué pasa con los feriados de noviembre por la visita del papa León XIV: fecha de cuándo son

El papa León XIV se sometió a una operación que resultó exitosa, aunque llevó preocupación en todo el mundo debido a su estado de salud y a la recuperación que deberá llevar. Por ahora, su gira por Latinoamérica continúa en pie y desde el Vaticano no hicieron mención al respecto, aunque existen dudas acerca de qué puede pasar con los feriados en caso de que el Sumo Pontífice finalmente suspenda su visita a la Argentina.

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Los feriados serán el 9, 10 y 11 de noviembre, pero dependen de la jurisdicción

Qué pasa si el papa León XIV no viene a la Argentina

En caso de que el papa León XIV suspenda su gira por Latinoamérica- y en consecuencia su visita a la Argentina- debido a su estado de salud, los feriados no quedarían modificados automáticamente. Para ello, el Gobierno Nacional debería tomar una decisión oficial para realizar la modificación.

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV

Precisamente el 28 de septiembre de 2026, antes de que el papa León XIV presentara inconvenientes de salud, el Gobierno formalizó los feriados mediante el Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial, donde sostuvo: "Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

En el mismo, se establece el siguiente esquima de feriados según la jurisdicción: