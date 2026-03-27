Docentes universitarios convocaron a un paro la semana que viene

Sindicatos de docentes universitarios de todo el país convocaron a paro para la semana del 30 de marzo al 1º de abril en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma promulgada dos veces por el Congreso de la Nación en 2025 y con un fallo judicial favorable. Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) llamaron, además, a celebrar clases públicas.

La Ley de Financiamiento para las universidades, aprobada en 2025, impulsó la actualización de los salarios del personal de las universidades desde octubre 2023 en adelante. Esto implicaría un aumento del 55,4% para equiparar la deuda vigente.

En respuesta a los reclamos de los gremios y federaciones universitarias, el gobierno nacional confirmó "unilateralmente" aumentos del 2,5% para enero, 2,2% para febrero y 2% para marzo aunque sin convocar a paritaria (como hace ya dos años). Los sindicatos, al considerarlo poco, reaccionaron con medidas de fuerza durante todo el mes de marzo que demoraron el comienzo de las clases en las últimas semanas. "El gobierno echa lastre, en medio de la huelga", apuntaron.

"De pagarse este 6,7%, que aún no cobramos, el Gobierno quedaría a años luz del 49% necesario para equiparar la inflación, tal como establece la ley que no está aplicando", afirmó Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, este mismo viernes.

"En completa ilegalidad, el Gobierno desconoce una ley votada por el Congreso y respaldada por un fallo judicial favorable a su aplicación. Por eso vamos al paro nacional en facultades y colegios dependientes de las universidades nacionales", agregó Carboni. Y sumó: "Un Gobierno con funcionarios como Adorni, que desde enero como todos los ministros se aumentó el salario 100% y pasó a cobrar 7 millones de pesos, tiene al 70% de los docentes universitarios con salarios de $250.000. No podemos seguir así".

Aunque la semana del 25 al 27 sí se celebraron clases, los distintos sindicatos confirmaron la reanudación de las protestas del lunes 30 de marzo al 1º de abril. "Aplicación ya de la ley de financiamiento universitario y recomposición del 49% del salario. No volvemos a las aulas en defensa de nuestro salario y de la universidad pública", sentenciaron en redes sociales.

"Declaramos la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación. Reclamamos la urgente convocatoria a paritaria nacional", sumó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La situación de los salarios docentes, según informe de AGD-UBA

En el último informe de evolución salarial difundido por AGD-UBA, se indicó que un ayudante de primera -es decir, un docente a cargo de un curso- con dedicación simple (10 horas semanales) percibe $228.095 netos.

Incluso con la mayor carga horaria posible (que es de 50 horas semanales), un docente gana por debajo de la línea de pobreza, fijada en $1.397.672, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).