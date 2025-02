El comienzo de las clases el lunes próximo enfrenta en 12 provincias el primer conflicto salarial de 2025 y los sindicatos docentes agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llevarán adelante medidas de fuerza. Este jueves, gremios docentes anunciaron un paro nacional ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Javier Milei en convocar a la paritaria nacional docente. Por su parte, en CABA, Ademys ya definió un paro de 24 horas. Esperan por la definición de CTERA.

En este marco, Sonia Alesso, secretaria General de CTERA, detalló que están "esperando la paritaria nacional docente" que "debería ser esta semana ya que el próximo lunes empiezan las clases en la mayoría de las provincias" para definir los pasos a seguir. En diálogo con El Destape, sostuvo que "las paritarias están muy demoradas tanto a nivel nacional como a nivel provincial" y que incluso, "en muchísimas provincias tampoco hay oferta paritaria".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dentro de este marco de conflicto, advirtió que durante la jornada de este jueves 20 de febrero, en el plenario de secretarios generales y luego de CTERA, se van a definir "las acciones que vamos a llevar adelante en caso de que no haya ninguna oferta paritaria o discusión en ese sentido".

"Las paritarias, desde la asunción de Milei, han mostrado un retroceso salarial inmenso. El piso está en $450.000. Es el más bajo de toda la serie desde el menemismo hasta la fecha, si uno quisiera hacer un comparado con respecto a la Canasta Familiar y el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Luego, eso deteriora el piso salarial de las provincias, achata el nacional y se achatan las otras jurisdicciones", planteó.

Respecto al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) -un aporte económico que el Gobierno nacional le daba a las provincias para mejorar los salarios de los docentes-, Alesso especificó que "el Gobierno no lo ha restituido" y afirmó que si hoy se pagara dicho aporte, serían $100.000 más por cargo. "Al no enviar los fondos desde Nación, esto ha afectado el salario. Tampoco han enviado dinero para infraestructura escolar y otros ítems, hay un ajuste brutal en el 2024 y en el 2025", denunció y cerró: "Vamos a discutir la situación en cada provincia y qué hacer en caso de que no haya respuesta".

De esta manera, los sindicatos nucleados en la CGT como CTERA, definirán en las próximas horas la medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las 12 provincias donde el ciclo lectivo inicia el próximo lunes 24 de febrero. En tanto, en tres provincias arrancarán en los siguientes días: en Neuquén, el martes 25 y Chaco y La Pampa, el miércoles 26. Mientras que en el resto del país el calendario escolar comienza el miércoles 5 de marzo.

Paro docente a nivel Nacional, a la espera de CTERA

Los gremios nucleados en la CGT -conformado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)- confirmaron esta mañana un paro nacional docente para el próximo lunes 24 de febrero en la Ciudad y para el miércoles 5, en provincia de Buenos Aires. "Es un salario que no acordamos las trabajadoras y los trabajadores de la Educación. Es un salario que se dio por decreto, lo impuso el Gobierno nacional apenas asumió y produjo una caída abrupta de los salarios. Si tomáramos el salario que otorgó en julio el Gobierno, hoy ese mismo salario tendría que ascender a $715.000... Tampoco se produjo la recuperación por inflación, estamos por debajo de la línea de pobreza", indicó Fabián Felman, de la CEA.

"No nos queda otro camino, la responsabilidad absoluta es del Gobierno de Milei por no dar respuesta ni atender a los justos reclamos que señalamos y anticipamos desde fines del año pasado para que nos convoquen con tiempo e inicien un diálogo. Formalmente, la semana pasada hemos presentado notas en la Secretaría de Trabajo y Educación y no hemos tenido ninguna respuesta", agregan.

paro docente

En tanto, mientras aguardan por definiciones, desde Ademys confirmaron a El Destape que en asamblea votaron por llevar adelante un paro de 24 horas para el próximo lunes en la Ciudad de Buenos Aires y a su vez, remarcaron que continuarán con un plan de lucha en el marco de los embates del Gobierno nacional.

"Tenemos tres preocupaciones en las escuelas. La más importante son los niveles de pobreza, la vestimenta de los chicos, su alimentación, su salud, son familias de la escuela. Además quieren censurarnos, no quieren que podamos opinar en el aula sobre religión, política, sexualidad, persiguiendo a los docentes como pasó en la dictadura. Y los ataques a la ESI y a contenidos como derechos humanos o ambientales", enumeró Federico Puy, secretario de prensa del gremio.

Por otro lado, señalaron que "el salario docente está por el piso, nos dieron tan solo 5% de aumento para febrero y nada para marzo; esto obliga a empeorar nuestro trabajo en el aula al trabajar dos o tres turnos para llegar a fin de mes". Frente a ello, exigen a las centrales sindicales un paro y movilización en las calles contra las políticas de Javier Milei y los Gobernadores. "Que haya plata para educación y no para el FMI, para aumentar el salario docente, la comida en los comedores escolares y para darle útiles a los chicos, guardapolvos y zapatillas", sentenciaron.