Paro de colectivos: se levantó la medida de fuerza en el AMBA

Lo confirmó el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires que detalló que se suspendió la medida de fuerza que iniciaron más de 100 líneas de colectivos en el AMBA.

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires vuelve de a poco a funcionar con normalidad luego de que se levantara la medida de fuerza de más de 100 líneas. Lo confirmó el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, que indicó que en la jornada de este martes se realizará el pago correspondiente a la compensación tarifaria.

"Las empresas son muy rápidas para comunicar la medida de fuerza, pero no que no se hace. La próxima vez voy a publicar los WhatsApp”, sostuvo el funcionario en Radio La Red. Y advirtió: Si una unidad no sale a la calle, será sancionada"

Las 100 líneas de colectivos habían anunciado servicio reducido para este martes en reclamo por el retraso en el pago de los subsidios por parte del Gobierno. La medida de fuerza fue anunciada por la Cámara de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), que agrupan a las principales compañías del sector.

En este marco, el funcionario criticó a las cámaras de colectivos y aseguró: "Nos atrasamos 4 días y hay un lock out patronal, la Ciudad se atrasa un mes y no pasa nada". Y ratificó: "Hoy se van a hacer las transferencias y las cámaras me garantizaron que no iba a haber retención de tareas".

Sobre el motivo del paro planteó que no cree que sea por una cuestión de liquidez de las cámaras ya que "el retraso fue de 4 días hábiles". E insistió: "Me llama la atención, porque a principios de año siempre hay un retraso. Me resulta rarísimo que cuando estamos reclamando que nos den el mismo tratamiento de la Ciudad, suceda esto de la manera que se hizo". El ministro reclamó que "en la Ciudad vemos unidades vacías y en Provincia tenemos demanda insatisfecha”.

En un comunicado, las empresas de colectivos habían anunciado la reducción del servicio y reclamado que en la provincia de Buenos Aires existe una "demora en el pago de las compensaciones tarifarias". Asimismo, indicaron que a pesar del aumento del boleto, esto "no genera un mayor ingreso a las empresas" debido a que "el mayor pago de los usuarios se traduce en una menor erogación por compensaciones de Estado, incluso inferior a la mayor recaudación por venta de boletos".

En cuanto a los pasajeros, manifestaron que la reducción del servicio intenta "mantener la continuidad de los principales servicios diarios procurando generar la menor afectación posible al público usuario". Luego, cuando justificaron la medida, explicaron que se trata de "no agotar de manera inmediata los pocos recursos operativos que aún quedan disponibles en las empresas".