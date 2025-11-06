Este jueves 6 de noviembre el servicio de transporte público en San Miguel de Tucumán se encuentra afectado debido a un paro de colectivos convocado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA). La medida de fuerza surgió como respuesta a la suspensión de 150 choferes dispuesta por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), generando un impacto directo en la movilidad urbana.

El conflicto afecta a 13 de las 14 líneas de colectivos que operan en la capital tucumana, mientras que la Línea 8 es la única que no adhirió al paro porque no aplicó suspensiones en su personal. Miles de usuarios se ven afectados y deben buscar alternativas para trasladarse durante la jornada.

Por qué es el paro de colectivos hoy en San Miguel de Tucumán

Este enfrentamiento se inscribe en una tensión de larga data entre las empresas de transporte y el Municipio. Según Aetat, el poder concedente no cumple con garantizar la ecuación económica establecida por la normativa vigente, lo que motivó la suspensión de los choferes.

El titular de la UTA, César González, adelantó que durante el día se evaluarán los pasos a seguir en la medida de fuerza, mientras que las autoridades municipales y empresariales mantienen un cruce de declaraciones. El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, calificó la postura de Aetat como una "actitud extorsiva", mientras que los empresarios argumentan que la "inacción" del Municipio favorece el "quebranto" del sector.

Además, los empresarios denuncian que el Municipio no realiza los controles necesarios para combatir el transporte ilegal, mencionando específicamente a Uber Moto, que operaría sin regulación. Tras las elecciones del 26 de octubre, Aetat insistió en implementar un sistema de pago "por kilómetro recorrido" similar al que se aplica en Salta, con el fin de garantizar ingresos que cubran los costos de explotación.

Qué colectivos andan de paro

La medida de fuerza de la UTA aplica para los colectivos

1

3

4

5

6

7

9

10

11

12

17

18

19

Qué línea no adhiere al paro de colectivos en San Miguel de Tucumán

La única línea que no adhiere a la medida de fuerza y por lo tanto funciona es la línea 8.