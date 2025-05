PARO DE COLECTIVOS: así podés saber qué líneas se adhieren a las medidas de fuerza

Cómo saber qué líneas funcionan durante los paros de colectivos.

Los paros de colectivos se volvieron una de las preocupaciones más frecuentes de los últimos tiempos. Ya sea bondis, trenes o subtes, el transporte público es utilizado diariamente por millones de personas. Y en este contexto, cobró relevancia el sitio Paro de Bondis, que muestra qué líneas adhieren a las distintas medidas de fuerza.

En el AMBA, por ejemplo, el último paro de colectivos fue el pasado viernes 5 de julio, cuando varios usuarios tuvieron complicaciones para llegar a su destino. Sin embargo, no todas las líneas estaban afectadas, por lo que esta página web se volvió fundamental para saber si los usuarios iban a poder llegar a sus destinos.

Paro de bondis lleva ese nombre en honor a la frase que más revuelo genera cada vez que hay un conflicto en el transporte público, sobre todo en las horas previas al inicio de las medidas de fuerza. "Queremos cumplir el rol de mantener informado de los paros al castigado pasajero del día a día", indican los desarrolladores en su sitio web.

Y su nacimiento surgió a raíz de la falta de comunicación que se repite en este tipo de situaciones: "La desinformación causada tanto por las empresas de colectivos con alergia a las redes sociales como la de los medios en su sensacionalismo de engagement y rating hacen que se necesite un portal así, que informe con responsabilidad, con información curada, confirmada por varios lados, y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles".

Una de las partes fundamentales del proyecto es Ciudad de Bondis, la cuenta de Twitter (y su comunidad) que desde el 2014 siguen el día a día de la situación en las diferentes líneas de colectivos del país como la actualidad de las empresas del sector. "Nosotros proveemos la infraestructura técnica para montar y desplegar la información, y Ciudad de Bondis la va curando y adecuando para que te informes como debe ser", explican desde el sitio, desarrollado por el programador Fernando Osorio.

La plataforma es totalmente gratuita y cuenta con todas las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y los servicios interprovinciales. Además, se puede instalar el sitio en tu dispositivo para acceder más rápido a la información y recibir notificaciones de forma más efectiva de las líneas de tu interés.

Fracasó la reunión y la UTA ratificó el paro de colectivos para el 6 de mayo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro total de colectivos para este martes 6 de mayo desde las 0 horas. Fuentes gremiales confirmaron la decisión a El Destape luego de que fracasara la reunión con el sector empresario. "Estamos de paro en colectivos de corta y media distancia a nivel nacional", aseguró el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, en diálogo con El Destape AM 1070. El paro afectará a más de 15 millones de usuarios, según estimaron fuentes del gremio.

El dirigente gremial explicó que la UTA no alcanzó un acuerdo salarial con las cámaras empresarias y reveló que en las últimas horas el Gobierno les pidió que "no hicieran paro" para "no recibir así" al flamante secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien asumió el 1 de mayo en lugar de Franco Mogetta. "Ya perdimos la posibilidad de estar en un paro general por la conciliación y, por otro lado, el mismo Gobierno nos da un mensaje contradictorio donde dice que van a homologar el 1% en lasparitartias, con lo cual el Gobierno estaría fijando el salario de los trabajadores", se quejó Gusso. Y sentenció: "Falló el anterior funcionario que se fue entre gallos y medianoches y éste va a seguir en la misma porque no tiene márgen de negociación".