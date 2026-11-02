Parece sacado de la Biblia: la playa de Brasil donde caminás mar adentro sin nadar

A la hora de planificar las escapadas y el descanso estival, el litoral nordestino de Brasil nunca deja de sorprender a los viajeros argentinos con postales que parecen sacadas de otra dimensión. Entre las opciones más codiciadas de cara al verano 2027 se consolida un atractivo singular que combina aguas cristalinas, biodiversidad marina y un espectáculo geográfico único: el denominado Camino de Moisés, emplazado en la pintoresca localidad de Barra Grande, perteneciente a la región de Maragogi en el estado de Alagoas.

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Este fenómeno costero consiste en un extenso banco de arena que emerge por completo cuando se produce la bajamar, generando una pasarela natural de centenares de metros que se adentra en el agua y divide el mar turquesa en dos laterales de escasa profundidad.

Su nombre popular evoca de inmediato el famoso relato bíblico, atrayendo a miles de turistas que buscan recorrer la senda a pie mientras el agua cristalina les llega apenas a los tobillos.

Cómo se produce el fenómeno y el rol clave de las tablas de mareas

A diferencia de las playas convencionales de acceso permanente, el atractivo de este rincón alagoano no depende de horarios fijos, sino del riguroso pulso de la naturaleza. Para poder transitar sobre la franja de arena y experimentar la sensación de caminar en medio del mar, es condición indispensable que la marea alcance niveles mínimos, preferentemente entre 0.0 y 0.2 metros.

Los operadores turísticos y las secretarías de turismo locales insisten en la necesidad de consultar las tablas de mareas actualizadas antes de planificar la excursión. El camino comienza a formarse horas antes de la bajamar y permanece accesible durante un breve lapso, antes de que el volumen oceánico vuelva a cubrir la superficie de manera gradual.

El Camino de Moisés se afianza como un imperdible absoluto del próximo verano.

Por este motivo, los guías especializados recomiendan iniciar el recorrido con antelación y prestar atención a los tiempos de retorno para evitar quedar aislados en los bancos de arena más alejados.

Barra Grande: infraestructura, entorno y cómo llegar

Más allá de este atractivo geográfico frente al parador o receptivo costero principal, la playa de Barra Grande ofrece un entorno de pueblo de pescadores que supo conservar su encanto rústico. Las aguas cálidas y calmas de la región, protegidas por los arrecifes de coral de la Costa dos Corais, invitan al uso de antiparras para realizar esnórquel y observar peces de colores a pocos metros de la orilla.

Para los turistas nacionales que proyectan sus próximas vacaciones desde la Argentina, la vía de acceso más habitual consiste en volar hacia los aeropuertos internacionales de Recife o Maceió, las dos grandes puertas de entrada al litoral nordestino, y desde allí coordinar traslados terrestres por la ruta federal AL-101, que conecta de manera directa con el municipio de Maragogi y sus playas vecinas.

Con una propuesta que fusiona relax, paisajes agrestes y postales fotográficas inolvidables, el Camino de Moisés se afianza como un imperdible absoluto del próximo verano.