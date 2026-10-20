Asombro por la playa de Brasil con más de 200 km de arena que es ideal para visitar en 2027

De cara a la planificación de las vacaciones de verano, las costas de Brasil vuelven a figurar entre los destinos de viaje más solicitados. Sin embargo, más allá de los puntos turísticos consolidados como Florianópolis o Río de Janeiro, la región sur cuenta con un balneario singular que suma cada vez más adeptos entre quienes buscan alternativas diferentes.

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Se trata de Praia do Cassino, una ribera situada en el municipio de Rio Grande, perteneciente al estado de Rio Grande do Sul. Su particularidad principal reside en su dimensión territorial, al punto de posicionarse como una de las riberas marinas más prolongadas del continente americano.

Un paisaje infinito de arena, fauna y el naufragio del Altair

Según datos del organismo de Turismo de Rio Grande do Sul, el lugar posee una franja contigua de 254 kilómetros de arena fina y clara. Este trayecto abarca el territorio desde los Molhes da Barra hasta las inmediaciones de Chuí, en el límite fronterizo.

A diferencia de las áreas urbanizadas donde predominan los altos edificios costeros, esta zona preserva espacios abiertos dominados por médanos y una vista diáfana hacia el Océano Atlántico. Entre las alternativas recreativas que ofrece el entorno, destacan las siguientes opciones:

Deportes y recreación: La zona es propicia para la práctica de surf, kitesurf y pesca deportiva, además de permitir la circulación vehicular en tramos específicos de la franja costera.

Ecoturismo: Es un sitio idóneo para caminatas prolongadas, el avistaje de fauna marina y la observación de especies de aves migratorias.

Un ícono histórico: A 12 kilómetros de la arteria principal de la villa turística yacen los restos del navío Altair, una embarcación encallada tras un temporal en 1976 que permanece sobre el área balnearia como punto de interés fotográfico.

El navío Altair quedó encallado durante una tormenta en 1976 en la playa Praia do Cassino.

Ubicación geográfica y accesos para el próximo verano

El balneario está situado a 22 kilómetros del núcleo urbano de Río Grande. Quienes inicien el recorrido desde Porto Alegre, la capital estatal, deben transitar un trayecto terrestre de 334 kilómetros aproximadamente.

Para abastecer a los visitantes en la temporada veraniega, la localidad dispone de una infraestructura comercial y receptiva completa que incluye complejos hoteleros, alquiler de departamentos, locales gastronómicos y supermercados. De esta forma, la costa riograndense se afianza como una propuesta atractiva para planificar un viaje hacia el litoral sur de Brasil durante el período 2027.

La playa de Brasil donde cientos de cometas cubren el cielo y el paisaje parece de película

Por otra parte, a apenas 25 kilómetros de distancia del centro de Fortaleza, la playa de Cumbuco, en Ceará, puede transformarse en la elección de quienes buscan emoción el próximo verano, con una carta repleta de actividades "radicales", gracias a las dunas, olas y al viento que componen el paisaje.

También puede ser una opción para aquellos que simplemente prefieren relajarse y disfrutar de la playa. La localidad se convirtió en un destino que combina la adrenalina de los deportes acuáticos con la tranquilidad de un entorno natural único.