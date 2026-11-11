El papa León XIV en Argentina: 8 películas para ver en Netflix, YouTube, HBO Max, Prime Video y Disney+

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina conmociona al país en el ámbito social y pastoral, y además reaviva el interés por las producciones audiovisuales centradas en la fe, los misterios del Vaticano y la vida de sus grandes figuras. El cine y la televisión han sabido abordar la religión desde múltiples perspectivas: desde complejas disputas de poder en los cónclaves e intrigas históricas, hasta íntimos relatos biográficos y documentales de profundo carácter espiritual. A continuación, repasamos una selección de títulos imprescindibles disponibles en plataformas de streaming para acompañar este acontecimiento.

"Cónclave", la película sobre la elección del papa. (Crédito de foto: HBO)

Los dos papas (Netflix): un drama dirigido por Fernando Meirelles que explora la relación ficticia, con un enfoque muy humano, entre el papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y el entonces cardenal Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce), combinando diálogos punzantes sobre la tradición y el cambio en la Iglesia.

Cónclave (HBO Max / Prime Video): un aclamado thriller político-religioso que se sumerge en los secretos tras la elección de un nuevo pontífice. Protagonizado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow y Carlos Diehz, sigue las maniobras y secretos desenterrados tras la muerte del papa saliente.

El efecto Francisco (Prime Video): documental enfocado en el legado transformador del papa Francisco, analizando cómo su estilo directo y su enfoque en la inclusión y los vulnerables redefinieron el rol del Vaticano en el siglo XXI.

El papa estadounidense (Disney+ / Apple TV): serie documental original que indaga en la trayectoria, liderazgo y dimensión histórica del papa León XIV, explorando el hito sin precedentes de su elección y su relación con el continente americano. "El papa estadounidense: León XIV", documental sobre el papa. (Crédito de imagen: Apple TV) MÁS INFO Último día de la visita histórica El Papa encabeza la misa en Luján vestido con túnica de la bandera Argentina

León de Perú (Vatican News / YouTube): documental oficial que repasa los años del pontífice durante su misión pastoral y obispado en suelo peruano, revelando su cercanía con las comunidades locales y la impronta social que definió su vocación.

Escarlata y Negro (YouTube): clásico drama bélico basado en hechos reales, donde Gregory Peck interpreta a Monsignor Hugh O'Flaherty, un valiente sacerdote vaticano que arriesgó su vida para salvar a miles de refugiados y soldados aliados de la ocupación nazi en Roma.

Padre Pio Sanctus (Prime Video / YouTube): obra biográfica imprescindible sobre la vida del santo de Pietrelcina. Incluye material de archivo inédito que repasa sus estigmas, su misticismo y la devoción global que despertó durante el siglo XX.