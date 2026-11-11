En el discurso en la UCA, León XIV recuperó una afirmación que constituye el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia: la economía debe estar al servicio de las personas. Imagen: ChatGPT.

Los discursos del papa León XIV en su gira apostólica por Argentina permiten a casi todos rescatar lo que se acomoda a sus posiciones políticas. En esta tarea de segmentar los mensajes, aquí vamos a concentrar el análisis en la presentación que hizo en la Universidad Católica Argentina.

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El encuentro fue con representantes del mundo del trabajo. Participaron dirigentes sindicales, empresarios, integrantes de movimientos populares, autoridades eclesiásticas y miembros de la comunidad académica. Allí, León XIV reivindicó el papel de los sindicatos, defendió la intervención del Estado para promover el pleno empleo, cuestionó la concentración del poder económico y recordó que la propiedad privada tiene una función social.

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¿Qué ha pasado en la vida política argentina para que estos principios de la doctrina social de la Iglesia generen incomodidad y aparezcan ubicados a la izquierda del debate económico dominante?

Para evitar confusiones, el papa no es un líder de la izquierda internacional ni un revolucionario contra el capital. La Iglesia defiende la propiedad privada, elogia la iniciativa empresarial y promueve la conciliación entre los distintos sectores sociales. El factor disruptivo de estos tiempos es que León XIV expone una tradición doctrinaria de más de un siglo (antes lo había hecho el papa Francisco), iniciada con la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII, en 1891. Sus principios sobre el trabajo, la justicia social (¡vade retro! para Milei) y las responsabilidades del capital contrastan con postulados centrales del programa liberal-libertario y con buena parte del discurso económico que ocupa el centro del debate público.

El trabajo no es un costo

En el discurso en la UCA, León XIV recuperó una afirmación que constituye el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia: la economía debe estar al servicio de las personas. Esta concepción invierte las prioridades que predominan en la discusión económica, donde los indicadores fiscales, monetarios y financieros ocupan el centro del análisis, mientras el empleo y los salarios aparecen subordinados a su evolución.

El papa definió al desempleo como un drama que excede la pérdida de ingresos. Una persona que pierde su trabajo ve afectadas su dignidad, su identidad y sus posibilidades de integración social. El empleo no es apenas una mercancía que se compra y vende en el mercado; es una actividad que organiza la vida individual y colectiva, construye vínculos sociales y contribuye al desarrollo de una comunidad.

Esta concepción confronta con la idea de que los trabajadores representan, ante todo, un costo de producción que las empresas deben reducir para mejorar su competitividad. En esta perspectiva, el salario es una variable de ajuste, los derechos laborales son rigideces y las organizaciones sindicales constituyen obstáculos para el funcionamiento eficiente del mercado.

La reforma laboral aprobada durante el gobierno de Milei expresa esa orientación al modificar condiciones de contratación, negociación y protección laboral con el argumento de facilitar la creación de empleo formal. La distancia entre ambas posiciones no se limita a una discusión sobre regulaciones, ya que expresa una controversia acerca del lugar que ocupa el trabajo en la organización económica.

León XIV reconoció la contribución histórica de los sindicatos a la ampliación de derechos laborales y las consideró instituciones indispensables para defender a los trabajadores.

La propiedad privada no es un derecho absoluto

La doctrina social de la Iglesia sostiene que el trabajo tiene una dignidad que no depende de su rentabilidad, mientras que la idea de Milei y la grey de la ortodoxia coloca en primer plano la libertad contractual y la reducción de las restricciones a las empresas.

En sintonía con esto, uno de los pasajes más significativos del discurso fue la reivindicación de la función social de la propiedad privada. León XIV recordó que la Iglesia reconoce ese derecho, pero considera que está condicionado por las necesidades de la comunidad. La propiedad no es una autorización para disponer de los recursos económicos sin considerar las consecuencias sociales y ambientales de su utilización.

La diferencia con los postulados liberal-libertarios es evidente. Para Milei, la propiedad privada y la libertad de mercado constituyen pilares centrales del orden económico, mientras que para la doctrina social de la Iglesia, esos derechos están vinculados con obligaciones hacia el conjunto de la sociedad.

Esto adquiere relevancia en una economía con una elevada concentración de la riqueza. La distribución de los recursos no depende solo del esfuerzo individual ni de intercambios realizados entre actores con idénticas capacidades de negociación, ya que está condicionada por relaciones de poder que favorecen a las grandes empresas y al mundo de las finanzas.

León XIV fue explícito al advertir que el dominio económico de unos pocos transforma el trabajo en una relación de explotación. Es una afirmación que se aleja de la representación del mercado como un espacio donde las decisiones individuales producen resultados socialmente satisfactorios sin necesidad de intervención colectiva.

El papa reivindicó la responsabilidad que asumen quienes invierten y generan empleo, pero estableció un límite a la idea que convierte la rentabilidad en el único criterio para evaluar el éxito de una empresa. Esta posición orienta hacia el siguiente interrogante: ¿por qué resulta tan difícil encontrar en el debate económico dominante una discusión sobre las obligaciones sociales del capital, mientras abundan los reclamos de reducción de impuestos, flexibilización laboral y menores regulaciones?

Sindicatos y economía popular

La reivindicación de las organizaciones sindicales fue otro de los aspectos destacados de la intervención papal. León XIV reconoció su contribución histórica a la ampliación de derechos laborales y las consideró instituciones indispensables para defender a los trabajadores. Esta afirmación tiene importancia porque el discurso oficial y las leyes aprobadas durante el gobierno de Milei presentan a las organizaciones gremiales como estructuras corporativas que impiden el funcionamiento competitivo del mercado de trabajo.

El papa, en cambio, reconoce que su existencia responde a una desigualdad de poder entre trabajadores y empleadores. La organización colectiva es un instrumento para defender derechos y negociar mejores condiciones laborales. León XIV formuló un reclamo a los dirigentes sindicales: deben ampliar la representación hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del empleo registrado. Esto lo dijo en un contexto laboral con casi la mitad de los ocupados en la informalidad.

El papa León XIV estuvo en el Cottolengo Don Orione, conmovido frente a personas con discapacidad, cuando el gobierno de Milei aplica políticas públicas que los desprecia.

Las tres T

El papa recuperó una de las banderas más provocativas del papa Francisco: tierra, techo y trabajo. Lejos de presentarlos como beneficiarios pasivos de asistencia estatal, identificó a cartoneros, campesinos y artesanos como trabajadores activos que construyen respuestas colectivas frente a la exclusión; reconoció su capacidad de organización y su contribución económica y social.

Es una perspectiva diferente de aquella que reduce la economía popular a un conjunto de actividades improductivas o considera que la salida consiste en retirar la asistencia y esperar que el mercado absorba a esos trabajadores.

La economía popular expresa las dificultades estructurales de una organización productiva que no genera suficientes empleos registrados. Y su existencia interpela tanto a la política económica como a las organizaciones sindicales tradicionales.

El Estado y el pleno empleo

León XIV reivindicó la responsabilidad del Estado en la promoción del empleo. Para la doctrina social de la Iglesia, el acceso al trabajo es un objetivo prioritario de la política económica y un criterio para evaluar la calidad del desarrollo.

Este planteo marca otra diferencia con el programa de Milei, que considera que el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria, la desregulación y la reducción del peso del Estado crean las condiciones para que la iniciativa privada impulse el crecimiento.

La perspectiva papal establece una responsabilidad pública que no queda satisfecha con la estabilidad de las variables macroeconómicas. El Estado tiene obligaciones en materia de empleo, inclusión y distribución de oportunidades. Sostiene que el pleno empleo no es un resultado que deba esperarse del funcionamiento espontáneo del mercado; por lo tanto, se requiere de políticas económicas orientadas a expandir la producción y generar puestos de trabajo.

Qué se entiende por progreso

Otro aspecto relevante fue la crítica a una concepción del progreso que identifica crecimiento económico con desarrollo social. León XIV cuestionó los avances económicos que benefician a determinados sectores mientras trasladan sus costos ambientales y sociales a las poblaciones más vulnerables. Es una continuación de la perspectiva de Francisco sobre la responsabilidad colectiva en el cuidado de los recursos naturales.

Este planteo introduce una discusión sobre la orientación productiva de la economía mileísta. El crecimiento de la explotación de recursos naturales y la expansión de sectores exportadores de materias primas no garantizan por sí mismos una transformación de la estructura productiva ni una mejora generalizada de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

La distancia entre el discurso papal y las ideas predominantes en el debate económico argentino no comenzó con el actual gobierno. Durante las últimas décadas se fue consolidando un pensamiento que presenta los derechos laborales como obstáculos para la competitividad, el gasto social como una carga sobre las cuentas públicas y la intervención estatal como una fuente de ineficiencia.

La expansión de estas ideas no se limita a las fuerzas políticas de la derecha porque parte del debate económico incorporó como verdades indiscutibles postulados que en otros momentos eran materia de controversia. Milei llevó esas posiciones a una formulación extrema.

En este escenario, las afirmaciones de León XIV adquieren una resonancia política que excede su contenido religioso. El papa recupera una doctrina que defiende la conciliación entre clases y, sin embargo, sus planteos aparecen situados a la izquierda del debate dominante cuando reivindica la función social de la propiedad, considera indispensables a los sindicatos, reconoce a los trabajadores informales y reclama políticas públicas orientadas al pleno empleo.

Esto dice más sobre la orientación del debate económico argentino que sobre el mensaje social del papa. La discusión pública se ha desplazado hacia concepciones que subordinan la justicia social, el trabajo y la distribución de la riqueza a las exigencias del mercado. León XIV recuperó principios que forman parte de una tradición centenaria. Que esos principios hoy sean una poderosa impugnación al pensamiento económico dominante es una señal del corrimiento ideológico hacia la derecha ocurrido en el país. La presencia y la palabra del papa León XIV puede ser el punto de partida para equilibrar la balanza de ideas en el debate político y económico.