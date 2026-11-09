"No somos basura”: la historia de la cartonera que habló con León XIV

Verónica San Martín, recicladora urbana de Ensenada y presidenta de la cooperativa Recicladores Unidos, le habló este lunes al papa León XIV durante el Encuentro del Mundo del Trabajo realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA). En representación de la economía popular, la cartonera de 45 años leyó ante el Pontífice una carta en la que relató su historia y planteó las dificultades que atraviesan los trabajadores del sector.

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San Martín es madre de cuatro hijas e integra la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Antes de comenzar a trabajar como recicladora urbana, se desempeñaba en tareas de limpieza y cuidado de niños.

Según relató durante su intervención ante León XIV, perdió su empleo y atravesó una situación de violencia por parte de su pareja que la llevó a abandonar su casa junto a sus hijas. "Yo antes trabajaba limpiando una clínica y cuidando niños. Perdí mi trabajo y, después de atravesar una situación de violencia de parte de mi pareja, tuve que irme de mi casa con mis hijas", contó y recordó: "Ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevar un plato de comida a casa".

Durante su exposición, San Martín también denunció las situaciones de persecución que, según explicó, enfrentan los cartoneros que trabajan en la vía pública. En la calle también conocí la violencia. Por ser cartoneros muchas veces nos trataron como delincuentes, nos corrían, nos sacaban los carros", señaló.

Sin embargo, destacó que fue justamente en ese contexto donde los trabajadores comenzaron a organizarse colectivamente. La experiencia derivó en la creación de Recicladores Unidos, una cooperativa que actualmente reúne a más de 200 trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada. "Formamos nuestra cooperativa, Recicladores Unidos, hoy somos más de 200. Conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común", afirmó ante el Pontífice.

La cooperativa también desarrolla tareas de acompañamiento e integración laboral para personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y para quienes recuperan la libertad después de haber pasado por el sistema penal. "Hoy también acompañamos a los que están recuperándose de las adicciones y a personas que salen de la cárcel y necesitan una oportunidad para volver a empezar", agregó. La intervención de San Martín estuvo vinculada con una expresión utilizada por el papa Francisco para referirse a los movimientos populares y a quienes integran la economía popular: los "poetas sociales".

La referente cartonera planteó ante León XIV que las organizaciones populares pueden transformar una situación de descarte en una experiencia de trabajo y organización. "Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir. Después nos organizamos y pudimos transformar esa necesidad en trabajo, dignidad y derechos", expresó durante la lectura de su carta.

El reclamo por "Tierra, Techo y Trabajo"

En su mensaje, la presidenta de Recicladores Unidos también reivindicó el reclamo histórico por las llamadas 3T: Tierra, Techo y Trabajo. Se trata de tres demandas centrales de los movimientos populares que Francisco definió como "derechos sagrados" dentro de la Doctrina Social de la Iglesia y que, de acuerdo con el planteo realizado en la UCA, mantienen vigencia durante el pontificado de León XIV.

San Martín presentó a la comunidad organizada como una de las principales redes de contención frente a las dificultades económicas y sociales que atraviesan los sectores populares. "Santo Padre, quisiera poner en sus manos la vida de tantos compañeros y compañeras que, incluso en situaciones muy difíciles, todos los días salen a trabajar, se organizan y sostienen a otros. Nosotros no queremos volver atrás", concluyó.