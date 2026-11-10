La repercusión en los diarios del mundo por el discurso del Papa ante Milei: "Reprende veladamente las medidas de austeridad "

Una de las definiciones con mayor impacto en las coberturas globales fue la premisa del Pontífice de que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

El primer discurso del papa León XIV en la Argentina tuvo una inmediata repercusión en los principales medios de comunicación internacionales. Tras la presentación realizada en el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, ministros del Gabinete, gobernadores, jueces de la Corte Suprema y diplomáticos, la prensa extranjera coincidió en señalar que el mensaje contuvo referencias al impacto social del programa económico, las jubilaciones, las universidades y la institucionalidad.

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Una de las definiciones con mayor impacto en las coberturas globales fue la premisa del Pontífice de que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". Aunque el líder de la Iglesia Católica no mencionó de forma explícita al jefe de Estado argentino, las crónicas internacionales vincularon la frase con el rumbo del Gobierno nacional.

La mirada de la prensa en Estados Unidos y Europa

En los Estados Unidos, la cadena CNN tituló que el Papa instó a Milei a "salvaguardar la democracia", destacando las apelaciones al diálogo institucional y la búsqueda de acuerdos. Por su parte, The New York Times describió un escenario de tensión entre la Casa Rosada y la Iglesia, mientras que The Wall Street Journal caracterizó la jornada como el encuentro entre un "Papa misionero" y un "armado populista con una motosierra".

En Europa, la BBC publicó que León XIV "reprende veladamente las medidas de austeridad de Milei", al tiempo que recordó la evolución de las declaraciones del mandatario argentino hacia la figura papal. The Guardian subrayó el pedido de "escuchar y cuidar la palabra" para reducir la confrontación política. En España, el diario El País relacionó los planteos sobre dignidad humana con el ajuste socioeconómico, y la cadena alemana Deutsche Welle (DW) resaltó la advertencia sobre los límites del poder: "Quienes ejercen autoridad tienen el deber de actuar con prudencia".

¿Qué pasó con Reuters y en China?

Coberturas de agencias como Reuters y medios como el South China Morning Post hicieron hincapié en las definiciones de León XIV sobre la orientación de las decisiones gubernamentales hacia el bien común y la protección de los sectores vulnerables.