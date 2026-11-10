El papa León XIV se reunió en una audiencia privada con una referenta de un barrio popular de Córdoba, quien le planteó su preocupación por el desguace de las políticas de vivienda llevado adelante por el Gobierno de Javier Milei. El Sumo Pontífice recibió una carta en la que se advierte que "más 700 obras están paralizadas" y que se traduce en miles de familias esperando "condiciones dignas para vivir".

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El encuentro, que se realizó después de la misa de esta mañana en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), se suma a la lista de reivindicaciones de León XIV que van en contra de las políticas libertarias. En este caso, el líder del Vaticano le dio lugar al reclamo por el "desfinanciamiento y regresión" de las políticas de integración sociourbana, afectadas desde 2023.

Fue Débora Koraj, referenta del barrio cordobés 12 de Septiembre, quien accedió a una audiencia con León XIV junto a otras personas de distintos sectores populares. En representación de la Mesa Nacional de Barrios Populares, Débora le entregó una carta al Papa, donde figuran los reclamos por el ajuste de Milei.

"Pude contarle que soy una vecina que la sigo luchando y peleando todos los días. Él me bendijo, y en esa bendición sentí que lo hacía con cada uno de mis compañeros, que estamos día a día luchándola, sobre todo cuando no llegamos a fin de mes, cuando estamos endeuados", señaló Débora, emocionada, en diálogo con El Destape

Luego, siguió: "Sentir ese apretón de manos, fue como un 'estoy acá, los estoy escuchando, sigo acá con ustedes', sentí eso, me sentí escuchada".

Para Débora, en Casa Rosada tienen que tomar nota no solo de la actitud de escucha de León sino también de sus últimos discursos. "Que los que nos gobiernan y toman decisiones por nosotros aprendan de él, que bajó para escucharnos", apuntó.

Según el documento que le entregó a León, desde diciembre de 2023 la política de integración socio urbana atraviesa un fuerte proceso de desfinanciamiento con la parálisis de "más de 700 obras que estaban en ejecución", más "11.000 mujeres que vieron interrumpido" el programa Mi Pieza para mejorar sus viviendas, y unos "728 barrios que quedaron sin relevar".

Según indicaron, el reclamo "no se trata de una discusión técnica o administrativa, sino que es una ley vigente que se deja de cumplir, son derechos que retroceden, son personas cuyo sueño de vivir mejor quedó afectado".

"Querido León, detrás de cada obra paralizada hay familias que siguen esperando el agua, viviendas con riesgo de incendio, vidas en peligro, calles que todavía se inundan y trabajadores de la economía popular que perdieron la posibilidad de seguir construyendo sus propios barrios", señalaron.

Para la referenta que entregó esta carta, el Papa le da "esperanza" porque él mismo es quien retoma una de las "banderas" que más ondean los sectores populares: tierra, techo y trabajo.

Qué dijo el Papa sobre las "tres T"

Hace apenas veinticuatro horas, León XIV dio un discurso en la sede de la Unión Católica Argentina (UCA) plagado de mensajes críticos de la situación social del país.

Durante su exposición, el líder del Vaticano puso el foco en el uso responsable de la tierra, el acceso a una vivienda como derecho humano y el trabajo como "ordenador social de la obra de Dios".

"Muchas veces mi antecesor, el papa Francisco, indicó a las tres T como exigencia de la justicia social: tierra, techo y trabajo". A partir de esa referencia, advirtió que el trabajo no debe transformarse en una herramienta de explotación y señaló que, cuando "el dominio de unos pocos es la ley", los trabajadores pasan a ser valorados únicamente por sus rendimientos.

Como síntesis de su planteo, León XIV sostuvo: "La economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".