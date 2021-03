El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, que lleva adelante una gran campaña de vacunación en la Provincia de Buenos Aires (PBA) que comanda Axel Kicillof, se refirió a la situación pandémica del coronavirus. Si bien los números se mantienen estables en relación a los contagios por la circulación del virus, el país se mantiene alerta sobre lo que ocurre en los diferentes países de la región. Es claro que la actualidad de Brasil y Paraguay, con colapsos sanitarios y cifras más que preocupantes, encienden todas las alarmas.

A través de sus redes sociales, el titular de la cartera sanitaria de la Provincia escribió sobre su preocupación con respecto a la cepa que causa estragos en el sur del país que comanda Jair Bolsonaro y si bien no hay circulación comunitaria en el territorio argentino, advirtió: "La variante Manaos del Covid 19 ya se extiende desde el norte de Brasil hasta Río Grande do Sul. Es muy contagiosa. Hasta ahora, se ha podido determinar el origen de los casos registrados en Argentina. Pero ese status puede cambiar en cualquier momento".

Este sábado, en el reporte diario, se registraron un total de 68 muertes y 6.275 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas. De esta manera, los fallecidos ascienden a 53.646 y los casos desde el inicio de la pandemia, a 2.192.025. Además, a través del Monitor Público de Vacunación -actualizado a las 18 hs, se confirmaron 2.355.467 aplicaciones de la vacuna contra el COVID-19. De ellas, 1.913.083 recibieron la primera dosis y 442.384, ambas.

En el medio, Brasil no deja de romper récords en relación a contagiados y fallecidos durante la pandemia. Durante la semana, por ejemplo, registraron más de 2.200 decesos en un solo día siendo el número más alto desde marzo pasado. Esto no solo alerta a los y las ciudadanos y ciudadanas brasileñas, sino también a todos los estados de la región y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que encendió las alarmas por la situación. Durante este sábado se confirmaron 1.986 muertes y 75.555 nuevos casos en las tierras de Bolsonaro; cifras que no descienden.

Al igual que Brasil, Paraguay también tiene altas cifras de contagios (1.479 casos y 20 muertos) y ambos una saturación en el sistema sanitario con ocupación de camas que superan el 80%. Por esta razón, el Gobierno de Alberto Fernández decidió extender el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" (DISPO) hasta el próximo 9 de abril, manteniendo la emergencia sanitaria y además realizar nuevas restricciones en relación a los vuelos desde o hacia el exterior de la Argentina, dividiendo a los países vecinos en "zonas afectadas" y "zonas afectadas de mayor riesgo".

El mensaje del ministro: