El Plan Sonrisa Mayor es una de las prestaciones más completas que ofrece PAMI.

El Plan Sonrisa Mayor es un programa de odontología integral de PAMI que continúa activo este año. Su objetivo es garantizar el acceso gratuito de los adultos mayores a una salud bucodental completa.

Está pensado específicamente para jubilados y pensionados, priorizando la prevención y el tratamiento de problemas comunes. La gran ventaja es que no es solo un listado de dentistas; es un sistema organizado donde cada afiliado tiene un profesional de referencia que coordina su cuidado.

Tu odontólogo de cabecera

La figura clave en este sistema es tu odontólogo de cabecera. No es un dentista cualquiera; es el profesional asignado a vos dentro de la red PAMI. Su rol es fundamental, porque es tu primer contacto y tu coordinador en todo el proceso. Este odontólogo se encarga de la consulta inicial, el diagnóstico y los tratamientos básicos. En caso de que necesites un tratamiento que él no realiza (como una prótesis o un implante), es quien debe gestionar la orden de derivación al especialista correspondiente.

Tener un profesional que conoce tu historial y guía tu tratamiento hace toda la diferencia. Ordena la atención, evita que vos tengas que andar de consultorio en consultorio y asegura que recibas lo que necesitás dentro de la cobertura.

¿Qué tratamientos cubre el Plan Sonrisa Mayor?

La cobertura es muy amplia y va mucho más allá de una simple limpieza. Incluye desde las prestaciones más básicas hasta procedimientos de alta complejidad, siempre con el costo cero para el afiliado. Entre los servicios incluidos están las obturaciones (arreglos de caries), las endodoncias (tratamiento de conducto), la atención de urgencias (como un dolor fuerte o una fractura) y los tratamientos periodontales (de las encías). También cubre diagnósticos por imágenes, como radiografías.

Uno de los puntos más valorados es la cobertura total para prótesis dentales. Ya sea que necesites una prótesis parcial o completa, PAMI se hace cargo de su elaboración y colocación. Esto incluye también la colocación de implantes dentales para quienes hayan perdido piezas.

Conocer cómo funciona es el primer paso para usarlo bien y mantener una boca sana sin que se convierta en un problema económico.

Atención a domicilio: un beneficio clave para quienes no pueden movilizarse

El plan entiende que no todos los afiliados pueden trasladarse a un consultorio. Por eso, ofrece atención odontológica a domicilio. Este servicio está destinado a personas con grandes dificultades de movilidad, que están institucionalizadas o que requieren monitoreo especial.

Si vos o un familiar se encuentran en esa situación, es un derecho que pueden reclamar. El trámite para solicitarlo se inicia con tu odontólogo de cabecera, quien evalúa la necesidad y gestiona la derivación.

Paso a paso: cómo sacar turno y acceder a los tratamientos

El proceso es sencillo y tenés varias opciones. Lo primero siempre es contactar a tu odontólogo de cabecera. Si no sabés quién es, podés averiguarlo fácilmente.

1. Sacar turno con tu odontólogo de cabecera:

Podés hacerlo a través de la aplicación o la página web de Mi PAMI, ingresando con tu usuario. También podés llamar al 138, PAMI Escucha y Responde, donde te orientan. O, si preferís, acercarte a tu Unidad de Gestión Local (UGL).

2. La consulta y la derivación (si es necesaria):

En esa primera consulta, el odontólogo evaluará tu situación. Si todo se resuelve ahí, genial. Si necesitás un especialista (como un protesista o un cirujano), él te dará una orden de derivación.

3. Elegir al especialista y sacar turno:

Con la derivación en mano, tenés que buscar en la cartilla de prestadores odontológicos de PAMI (también en Mi PAMI o en la UGL). Elegí el profesional o centro que te quede más cómodo y contactalo directamente para sacar turno. Presentá tu DNI, credencial y la derivación.