PAMI: dos beneficios para jubilados disponibles en octubre

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigentes durante octubre dos beneficios esenciales para sus afiliados: la entrega de pañales gratuitos y el acceso a medicamentos sin cargo. Te contamos todos los requisitos, la documentación necesaria y el paso a paso detallado para que puedas gestionar estos trámites de manera sencilla.
Pañales gratuitos de PAMI: requisitos y solicitud
¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
Los pañales gratuitos están disponibles para todos los afiliados que cumplan con estos requisitos:
-
Ser titular de PAMI con la situación al día
-
Contar con una indicación médica que justifique la necesidad
-
Tener los datos domiciliarios actualizados en el sistema
-
No poseer otra cobertura que incluya este beneficio
Cantidad y entrega
La cantidad mensual de pañales varía entre 90 y 120 unidades, aunque este número puede ajustarse según el diagnóstico específico, el nivel de dependencia y la evaluación profesional del médico tratante. El beneficio se entrega directamente en el domicilio registrado, sin costos adicionales para el afiliado, y es renovable mientras persista la necesidad médica.
Paso a paso para solicitar los pañales
-
Solicitá turno con tu médico de cabecera en PAMI
-
El profesional evaluará si corresponde la indicación de pañales
-
Si es aprobado, se emitirá la Orden Médica Electrónica (OME) con el diagnóstico, cantidad aprobada y domicilio
-
PAMI procesa la solicitud y programa la entrega a domicilio
Medicamentos gratuitos para jubilados
Requisitos de acceso
Un reciente fallo judicial obligó a PAMI a restablecer la entrega gratuita de medicamentos para jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires. Los requisitos principales incluyen:
-
Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes si hay un conviviente con Certificado Único de Discapacidad)
-
No estar afiliado a una medicina prepaga
-
No ser propietario de más de un inmueble
-
No poseer aeronaves, embarcaciones de lujo ni vehículos menores a 10 años de antigüedad
Documentación necesaria
-
Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente
-
Receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista
-
Formulario complementario si se solicitan más de 4 medicamentos
-
En casos especiales, informe social y escala de vulnerabilidad socio-sanitaria
Cómo inscribirse al programa
-
Ingresá al sitio web oficial de PAMI y seleccioná "Trámites Web"
-
Elegí la opción "Medicamentos sin cargo por subsidio social"
-
Completá los datos solicitados: número de afiliado, DNI y número de trámite del documento
-
Indicá si sos el afiliado titular o un familiar realizando el trámite
-
Respondé las preguntas y cargá la documentación requerida
-
Obtené el número de caso para hacer seguimiento del trámite
Excepciones y casos especiales
Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a los requisitos económicos, aunque deben completar el proceso de solicitud. Para aquellos que no cumplan con los requisitos de ingresos o propiedad, existe la posibilidad de solicitar la cobertura del 100% por razones sociales, presentando:
-
Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13)
-
Escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05)
-
Revalidación médica actualizada
Ambos trámites podés iniciarlos desde la página web oficial de PAMI.
Recomendaciones importantes
Mantener actualizados los datos personales y domiciliarios en el sistema de PAMI es fundamental para agilizar estos trámites. Ante cualquier duda, podés acercarte a la Unidad de Gestión Local (UGL) más cercana o comunicarte al 138, la línea gratuita de atención al afiliado.