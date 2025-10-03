Susto en Palermo: se desplomó un ascensor del séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados

La peor pesadilla de muchas personas ocurrió esta madrugada en el barrio porteño de Palermo. Un ascensor cayó desde un séptimo piso y las nueve personas que estaban en su interior quedaron atrapadas.

La policía, los bomberos y personal del SAME acudieron al edificio de la calle Arévalo al 2700 tras un llamado de alerta por el desplome del ascensor. Rápidamente activaron un operativo para rescatar a las nueve personas que quedaron encerradas. Se trata de seis mujeres y tres varones, todos ellos de entre 17 y 20 años.

La peor pesadilla

Aunque los sistemas se controlan períodicamente y las probabilidades de que un ascensor se desplome son muy bajas, para muchas personas subirse a uno de ellos es una situación estresante. Desde claustrofobia a miedos irracionales que nada tienen que ver con entender el funcionamiento de las cosas.

En las últimas horas, la peor pesadilla de muchos ocurrió para estos jóvenes, quienes debieron ser atendidos por los servicios de emergencia ni bien fueron rescatados del interior del ascensor.

Para el operativo de rescate se desplegaron 11 ambulancias y una unidad de triage del SAME, que tenía el objetivo de cubrir la asistencia de todos los afectados, quienes en su gran mayoría presentaban politraumatismos.

La atención médica a los jóvenes rescatados

Según Infobae, las y los chicos rescatados en Palermo fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Algunos ingresaron al Pirovano, otros al Fernández y otros al Rivadavia, para la evaluación de sus heridas y el tratamiento consecuente.

Simultáneamente en el lugar del hecho se desplegó un operativo de Bomberos, que trabajaron en el lugar para facilitar las tareas de rescate, de estabilización y de evacuación de los jóvenes que habían quedado atrapados en el interior del ascensor.

La comisaría vecinal de la comuna 14 quedó a cargo de la investigación del hecho, para poder determinar qué hizo que el ascensor se desplomara y sucediera el accidente. Además intervino la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Federico Brondini, quien dispuso una consigna policial en el lugar.



