Qué se sabe del crimen del ingeniero en Palermo: todas las claves del caso

Mariano Barbieri fue apuñalado y asesinado brutalmente en la noche del miércoles. Su paso por la heladería, la presunta arma homicida y la palabra de la Policía de la Ciudad.

Mariano Barbieri, ingeniero civil de 42 años, fue asesinado de una puñalada en el pecho por un delincuente mientras caminaba por el cruce de la Av. Del Libertador y Lafinur, en el barrio porteño de Palermo. Según informaron fuentes policiales, el acusado lo agredió con la intención de robarle el teléfono. El ataque, un puntazo que le atravesó el pecho y perforó una aurícula del corazón, habría sucedido cerca de las 22.45 hs del miércoles.

El hombre logró ingresar, herido, a una heladería cercana y pidió ayuda a los empleados, situación que quedó registrada en una cámara del local. "No me quiero morir", dijo y pidió que ubiquen a sus familiares, según relataron los testigos. Tras llamar al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se presentaron en el lugar y trasladaron al herido al Hospital Fernández, donde murió poco después a raíz de la grave lesión sufrida.

"Entró en paro en la ambulancia, el equipo lo empezó a masajear y alertó al Hospital Fernández. Lo recibieron rápidamente en el shockroom ya en paro. Luego de masajearlo por 40 o 50 minutos falleció. Fue un puntazo que entró directo a la cavidad cardiaca, no hubo forma de sacarlo. Una herida mortal, que da pocas chances", relató el titular del SAME, Alberto Crescenti.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 a/c del Dr. Munilla Lacasa, dispuso la intervención de la División Homicidios, con la colaboración de la División investigaciones de la Comuna 14.

"Al llegar los oficiales hallaron a un hombre con una herida sangrante en el pecho acostado en el piso de una heladería, y contó que momentos antes una persona le había robado el celular y luego lo hirió con un cuchillo. Los empleados de la heladería señalaron que el hombre ingresó herido desde la calle solicitando ayuda. Con un cordón sanitario realizado por móviles de la Policía de la Ciudad, una ambulancia del SAME trasladó al damnificado al hospital Fernández, donde luego falleció víctima de un paro cardio respiratorio", sostienen desde la Policía de la Ciudad a El Destape.

Según informaron fuentes policiales, el ataque habría sucedido en el interior del Parque Tres de Febrero. "Tenemos llamados al 911 que nos orientan en Berro y Casares. Las cámaras sobre Sarmiento y Casares y Figueroa Alcorta. Como corresponde, la comisaría toma intervención. El personal de Homicidios está haciendo análisis de cámaras -públicas y privadas- en el parque para identificar al agresor, que se fugó tras cometer el crimen", expresó Miguel Ángel Fornaro de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. Actualmente Homicidios y la Policía Científica trabajan en la recolección de datos para esclarecer lo ocurrido.

Encontraron la presunta arma homicida

La Policía Científica y el personal de Homicidios de la fuerza porteña montaron un operativo en la zona y en ese marco secuestraron en la plaza ubicada frente a la heladería un cuchillo tipo "Tramontina" que se presume fue el empelado en el ataque, por lo que fue secuestrado para peritajes. También se hallaron algunas prendas de vestir que se investiga si tienen relación con el autor del hecho.

Quien encontró el cuchillo fue un movilero de C5N, que se encontraba en la zona realizando una cobertura del caso. "Tiene sangre. Estabamos recorriendo el parque a ver si nos encontrabamos algún indicio y encontramos este cuchillo de la famosa marca brasileña con manchas que podrían ser de sangre", expresó desde la Plaza Sicilia.

El momento en el que pidió ayuda en la heladería

Tras el hecho ocurrido durante la noche del miércoles, el encargado de la heladería "Cremolatti" -ubicada en la esquina de Av. Del Libertador y Lafinur- dio detalles del ingreso de Barbieri al local en busca de ayuda. "Ingresó pidiendo ayuda y tomándose el tórax. En el tiempo que pasó le tratamos de dar toda la asistencia que estaba a nuestra disposición. Llamanos de inmediato a la Policía y al SAME", contó.

El encargado, llamado Damián, explicó que no advirtieron la presencia de ninguna persona sospechosa mientras lo atendían y que solo estuvo "entre 5 y 10 minutos" hasta que fue retirado por una ambulancia. El hombre les pidió que se comunicaran con su tía para avisar que le habían robado el celular, pero no pudieron lograrlo.

Si bien Damián no estuvo presente anoche, dio detalles del hecho por las imágenes de las cámaras de seguridad y por lo que le contaron los empleados que sí se encontraban en la heladería durante el turno nocturno. Indicó, además, que venía del lado del parque, que por su vestimenta no aparentaba haber estado haciendo deporte y que no se le veía nisangre ni la herida. "El parque es enorme, tiene mucho tránsito peatonal y vehicular. Hay hechos de inseguridad, como en todos lados", sentenció.

Qué se sabe hasta ahora del crimen

Miguel Ángel Fornaro, a cargo de la investigación del crimen de Mariano Barbieri de una puñalada en el pecho, indicó que la pesquisa está centrada en el análisis de las cámaras de seguridad y de teléfonos celulares para determinar el lugar exacto en el que se produjo el ataque y poder establecer, al mismo tiempo, el sentido de fuga del delincuente. Además, conocer si actuó solo o con cómplices. "Eso nos va a dar a nosotros la imagen y descripción del autor. Para dar con él, debemos saber con certeza dónde ocurrió", sostuvo.

La persona que llamó al 911 dio una descripción del agresor "pero no puedo dar detalles", manifestó. Por otro lado, desde la Policía Científica ya trabajó sobre los elementos de prueba hallados en el lugar y Fornaro adelantó que intervendrán en el caso perros especializados "para conocer información respecto al autor del crimen y la persona fallecida".

"Tenemos una mochila vacía, el cuchillo, la prenda que todos vieron. Sobre eso se trabaja, no significa que puedan estar vinculadas. Después la autoridad judicial sabrá decir qué acción va a adoptar frente a ellos", cerró.