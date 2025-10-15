Otra explosión en un colegio de Palermo: más de cinco heridos tras un nuevo experimento de química

Este miércoles se registró una fuerte explosión en el colegio Guadalupe, ubicado en el barrio porteño de Palermo y producto de este incidente, el cual sucedió durante un experimento realizado en una clase de química, un total de cinco personas -cuatro de ellos menores de edad- resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas de emergencia por el SAME, luego de que sufrieran heridas de distintos grados.

Según informaron las autoridades, de los cinco heridos: tres presentaban quemaduras en cara y pecho, por lo que requirieron ser trasladados a los hospitales Rivadavia y Fernández. Según las primeras versiones, el incidente se produjo mientras experimentaban durante una clase con alcohol etílico, afectando a varias personas presentes en el aula del colegio ubicado en la calle Paraguay, entre Medrano y Julián Álvarez.

Según confirmó El Destape, el hecho sucedió durante la feria de ciencias del colegio. Una de las personas heridas fue una madre, quien tuvo que ser atendida por el SAME debido a quemaduras en sus manos. Por su parte, dos menores de 13 y 14 años fueron derivados al Hospital Fernández. Los otros menores fueron trasladados al Hospital Gutiérrez, el más afectado de ellos, es un joven, de 16 años, que presenta quemaduras en cara y rostro.

Las declaraciones de padres y alumnos

En los últimos minutos, brindó declaraciones una madre del colegio, quien dijo: "Soy mamá del colegio, vine a retirar a mi hija. Estaban en una exposición de ciencia y aparentemente explotó algo". A su vez, la mujer agregó "mi hija estaba ahí, es de primer año. Me dijo que ocurrió una explosión y salieron todos corriendo, gritos, caos. Vio a un par de nenes con la ropa incendiada. Fue terrible"

"No tengo idea quién estaba a cargo de esto, era una feria organizada por los chicos de cuarto y quinto año de secundario. El más grave es Lucas, de cuarto", remarcó la madre.

Su hija, de nombre Pía, también dio declaraciones: "Supuestamente los chicos estaban controlados, pero no sé. Vi al chico herido, se quemó todo, estaba muy colorado. Había docentes por ahí, algunos ayudaban, otros no. Estaban todos muy perplejos", señaló la joven, quien también agregó: "Fue todo muy shockeante. Salimos todos corriendo, asustados. Estamos re preocupados, queremos saber qué está pasando con nuestros compañeros... Son gente que vemos todos los días, es muy fuerte".

Otra de las declaraciones fundamentales en el incidente las brindó un alumno, el cual responde al nombre de Federico, quien aseguró que la mesa "explotó" y que vio a uno de sus compañeros prendido fuego de pies a cabeza.

"Un profesor fue corriendo a buscar un guardapolvo porque el alcohol no se apagaba, para tirarle encima y un segundo profe se le tiró encima para apagarlo. Pero nuestro profesor se escondió, es un pelotudo", destacó el joven.

Asimismo, el chico señaló la mala organización del colegio: " Había profes dando vueltas pero no había ningún tipo de precaución en el colegio. No se tuvieron en cuenta los cuidados correspondientes, no había ningún matafuegos o extintor ni nada similar. Fue un peligro total. Se hacen cosas como estas en el laboratorio, pero sólo ahí. Nada con alcohol.