Intoxicación en Palermo: estaban inconscientes y fueron internados por inhalación de monóxido de carbono

Una familia fue rescatada tras inhalar monóxido de carbono. Permanecen internados en el Hospital Fernández.

Una familia del barrio porteño de Palermo tuvo que ser rescatada tras inhalar monóxido de carbono. Una pareja y su hija fueron encontrados desmayados en un departamento ubicado en Paraguay y Fitz Roy del barrio porteño mencionado. Al recabar información, se habría tratado de un problema en el calefón. Ante ello fueron convocados agentes de Defensa Civil de la Ciudad y personal de Metrogás para determinar eventual fuga de gas.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 21.30 en un monoambiente del primer piso donde viven un hombre de 37 años, su mujer de 35 y una niña de 10. Los tres resultaron intoxicados y perdieron el conocimiento. Personal del SAME intervino, lograron ser rescatados y se encuentran fuera de peligro internados en el Hospital Fernández. El edificio fue evacuado para evitar riesgos mayores.





Según informaron fuentes policiales a El Destape, el padre de familia logró recobrar la conciencia por unos minutos y llamar al 911. Intervino la Policía de la Ciudad, bomberos y personal del SAME que logró rescatarlos y asistirlos previo al traslado al hospital.

El jefe de guardia de bomberos Pablo Salamone explicó que "el monóxido de carbono en el ambiente provendría de un calefón averiado". “Se recibe el llamado del 911, a raíz de eso se activa el procedimiento. Arriba personal policial, ingresa al departamento del primer piso donde había un menor de edad femenino y dos mayores de edad, femenino y masculino”, relató en diálogo con TN.

Con respecto a los síntomas de la familia, Salamone precisó que presentaban “mucho dolor de cabeza, ganas de vomitar, problemas estomacales”, y que estaban “muy débiles”. “Son síntomas propios de la acumulación de monóxido de carbono en el cuerpo”, agregó.

En el monoambiente los bomberos notaron “mucha condensación de vapor de agua, propio de este tipo de hechos. La temperatura empieza a subir y al tomar contacto con superficies mas frías se condensa el agua y quedan como unas gotitas en el techo”, detalló el jefe de guardia de bomberos.

Asimismo, Salamone destacó que los vecinos del edificio no se dieron cuenta de la situación ya que “el monóxido de carbono no genera olor, es inoloro, insípido, actúa directamente sobre las células del cuerpo”. “Depende mucho de la contextura física, no todos asimilamos lo que es la incorporación del monóxido de carbono en el cuerpo de la misma manera; depende del tamaño y del peso, es muy particular de cada uno”, admitió.

Por su parte, el director del SAME, Alberto Crescenti, reconoció que “esta problemática la tenemos todos los inviernos”, y a la espera de la pericia del cuerpo de bomberos, supone que se debió a “algún equipo de gas que combustiona mal”. “La llama tiene que ser azul, cuando es amarilla o naranja está combustionando mal y hay monóxido en el ambiente”, detalló.

Crescenti explicó también que la familia de Palermo afectada anoche “por el porcentaje de monóxido de carbono acumulado alguno irá a cámara hiperbárica para tratar que la hemoglobina desprenda el monóxido y el glóbulo rojo vuelva a su normalidad para oxigenar”.