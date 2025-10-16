Dos menores graves: qué se sabe en la causa que investiga la explosión en un colegio de Palermo

Durante el pasado miércoles, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vio envuelta en una situación de pánico cuando, durante una exposición de química en el colegio Guadalupe, ubicado en el barrio de Palermo, ocurrió un desperfecto que derivó en una fuerte explosión. Según pudo confirmar El Destape, el hecho sucedió durante la feria de ciencias del colegio y hasta el momento, hay dos menores de edad graves que permanecen hospitalizados.

Se extrae del informe del Ministerio Público Fiscal de CABA que la Fiscalía PCyF 5, a cargo de Miguel Ángel Kessler, es la encargada de llevar a cabo la investigación por el terrible incidente que se produjo este miércoles en el colegio porteño, mientras se realizaba una feria de ciencias que contó con la presencia de alumnos, docentes y algunos padres.

La reconstrucción de los sucesos hasta el momento arroja que un alumno de 16 años le tiró alcohol a un mechero cuyo fuego se estaba extinguiendo, lo que provocó la explosión que le produjo quemaduras severas en todo el cuerpo. Por su parte, otros dos jóvenes también resultaron afectados por las llamas. Mientras uno de ellos fue dado de alta, el otro aún permanece internado con quemaduras importantes en uno de sus brazos y pecho.

A su vez, la fiscalía, mediante el personal de la comisaría 14b, dispuso una serie de medidas para establecer información relevante para el caso. Se llevarán adelante declaraciones testimoniales de los adultos que estaban presentes en el colegio y se buscará conocer: cuántos docentes estaban a cargo de la feria, dónde se encontraban al momento de la explosión y si el experimento que causó la explosión era el único que presentaba un grado de riesgo o si había otros previstos con un riesgo similar.

Por último, la fiscalía investigará la posible responsabilidad de los adultos a cargo ya que se le permitió a un menor de edad manipular elementos inflamables, lo que podría derivar en una imputación por lesiones culposas por omisión del deber de cuidado.

Las declaraciones de un alumno del colegio Guadalupe

Una de las declaraciones más alarmantes las brindó un alumno del colegio de nombre Federico, quien aseguró que la mesa "explotó" y que vio a uno de sus compañeros prendido fuego "de pies a cabeza".

El joven estudiante comentó sobre el accionar de los docentes durante el incidente, de los cuales dijo: "Un profesor fue corriendo a buscar un guardapolvo porque el alcohol no se apagaba, para tirarle encima y un segundo profe se le tiró encima para apagarlo. Pero nuestro profesor se escondió, es un pelotudo".

"Había profes dando vueltas pero no había ningún tipo de precaución en el colegio. No se tuvieron en cuenta los cuidados correspondientes, no había ningún matafuegos o extintores ni nada similar. Fue un peligro total", comentó el joven al ser consultado por la prensa sobre las medidas de seguridad tomadas.