Orgullo por el destino turístico más atractivo de Argentina, según un ranking internacional

La Ciudad de Buenos Aires fue elegida como la mejor para visitar, según un ranking internacional.

La Ciudad de Buenos Aires se coronó como el destino turístico más atractivo del año 2026, según los prestigiosos Wanderlust Reader Awards organizados por la revista británica especializada en viajes Wanderlust. Por primera vez, la capital argentina logró posicionarse en el primer lugar de este ranking global.

El reconocimiento se definió a partir de una votación que convocó a más de 200.000 lectores de todo el mundo y se anunció durante una ceremonia realizada en la National Gallery de Londres. Este avance representa un salto notable respecto a la edición anterior, donde Buenos Aires había quedado en el sexto puesto.

Entre los motivos que destacaron para esta elección, la revista subrayó la reconocida hospitalidad de los porteños, el valor histórico y arquitectónico de la ciudad y una vida nocturna vibrante que sigue siendo uno de sus principales atractivos para los turistas.

Desde Visit Buenos Aires, la organización encargada de la promoción turística local, celebraron este logro como un reconocimiento al esfuerzo constante por posicionar a la ciudad en el mapa mundial. “El reconocimiento de este tipo contribuye a mantener el interés de turistas de diversas partes del mundo y a fortalecer la marca Buenos Aires en el mapa global”, afirmaron desde la entidad.

Este galardón también respalda la estrategia de internacionalización impulsada por el Gobierno porteño, que busca atraer visitantes interesados en experiencias auténticas, culturales y gastronómicas. La ciudad se prepara para recibir un mayor flujo de turistas que podrán disfrutar de su amplia oferta y propuestas únicas.

Otros destinos destacados por el podio internacional

Además de Buenos Aires, el ranking destacó a Japón como el país más atractivo a nivel global, Italia como el mejor destino europeo y a Estambul como la ciudad más deseada del continente europeo. La revista Wanderlust, con una comunidad de más de 238.000 lectores y uno de los podcasts de viajes más escuchados, lleva 24 años premiando a los destinos elegidos por sus seguidores.

Caminito es uno de los sitios más destacados de la Ciudad de Buenos Aires.

Este reconocimiento no solo realza el perfil turístico de Buenos Aires, sino que también potencia su imagen como un centro cultural y gastronómico en plena evolución. Por su parte, los actores del sector ven en este premio una oportunidad para seguir desarrollando nuevas propuestas que enriquezcan la experiencia de los visitantes.

Con una infraestructura en constante crecimiento y un renovado foco en la promoción de la cultura local, Buenos Aires se afirma como un destino imperdible para quienes desean descubrir la riqueza única de la capital argentina.