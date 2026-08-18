Fue Museo Nacional de Bellas Artes, oficina del ferrocarril y esconde un mural hecho por Berni

Galerías Pacífico es uno de los paseos de compras más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero para hablar de su historia hay que remontarse a fines del siglo XVIII, cuando los empresarios Francisco Seeber y Emilio Bunge impulsaron la construcción de un edificio inspirado en el Bon Marché de París. Concebido para reunir comercio, arquitectura y cultura en un mismo espacio, fue sede del Museo Nacional de Bellas Artes entre los años 1896 y 1940.

Una vez trasladado el museo a su actual sede sobre Avenida del Libertador, el edificio fue vendido al ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Fue entonces que los arquitectos Jorge Aslan y Héctor Ezcurra lideraron una remodelación que dio origen a la intervención artística de la cúpula. Se trata de una obra monumental de 450 metros cuadrados realizada por Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Manuel Colmeiro, Lino Enea Spilimbergo y Demetrio Urruchúa, cinco de los artistas más importantes del siglo XX.

Galerías Pacífico es más que un paseo de compras sobre la calle Florida. Foto: Visit Buenos Aires

La consigna para los muralistas era clara: trazar una misma línea de horizonte y pintar alegorías sobre el hombre, lo universal, el trabajo, la familia, la paz y la naturaleza. Cada uno de ellos lo hizo con su estilo propio y en su debido turno, es decir, no fue un trabajo colectivo realizado al mismo tiempo. El resultado fue una obra de una escala y calidad artística inéditas en el país, que hasta hoy no tiene equivalentes por la trayectoria de sus autores ni por las dimensiones de la intervención.

El comienzo de Galerías Pacífico y su presente

Tras varios años en estado de abandono, el edificio fue recuperado en 1990 para convertirlo en Galerías Pacífico. Un año antes, en 1989, el Estado argentino declaró al edificio Monumento Histórico Nacional, reconociendo el valor arquitectónico y artístico de sus murales. El paseo de compras abrió sus puertas en 1992 y hasta el presente se conserva como uno de los edificios históricos de la Ciudad de Buenos Aires, con 900 mil visitantes por mes.

"Galerías Pacífico es un edificio donde conviven historia, patrimonio, arquitectura, cultura y vida cotidiana. Muchos visitantes llegan por una experiencia comercial y descubren, casi sin esperarlo, una de las obras de arte público más importantes del país. Ese cruce entre patrimonio y uso cotidiano es lo que hace único a este lugar", describen desde Galerías Pacífico, un paseo que se puede visitar todos los días de 10 am a 9 pm.