Tren Roca: cuándo vuelve a funcionar el ramal Berazategui-Bosques

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) postergó una vez más la reanudación de los servicios del ramal Berazategui-Bosques de la Línea Roca. El trayecto, también conocido como Vía Circuito, volverá a funcionar el 15 de septiembre como consecuencia de la extensión de las obras iniciadas el 19 de julio.

"La decisión se tomó debido a las intensas lluvias caídas en los últimos días, lo que obligó a extender el plazo de los trabajos", informó SOFSA a través de un comunicado.

Los trabajos de renovación forman parte del proyecto de modernización de la Línea Roca, que se ejecuta con un financiamiento adicional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordado en 2021.

Tren Roca | Vía circuito: ¿Cuándo vuelve a funcionar el ramal Berazategui - Bosques?

Los servicios a Bosques vía Quilmes del tren Línea Roca continuarán circulando únicamente entre Plaza Constitución y Berazategui, mientras que los de la vía Temperley terminarán en Bosques, sin realizar el circuito completo.

Las afectaciones, que se mantendrán hasta el domingo 14, se deben a las obras de renovación iniciadas en las estaciones Ranelagh y Sourigues. A su vez, se continúan realizando trabajos de elevación del terraplén y obras en el paso a nivel del Camino General Belgrano.

Esta intervención forma parte de una obra de mayor envergadura, impulsada por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Ferroviaria, que contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell en La Plata, incluyendo el tramo comprendido entre Berazategui y Bosques.

El tren Línea Roca volvió a llegar a La Plata

El ramal Plaza Constitución - La Plata de la Línea Roca volvió a unir las cabeceras luego de finalizar los trabajos de renovación de vías ejecutados en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Las tareas se llevaron adelante entre Tolosa y la capital bonaerense con el objetivo de mejorar la seguridad operacional en ese sector. Se renovaron 2.060 metros de vía, reemplazando durmientes de madera por hormigón armado, la sustitución de la piedra balasto, nuevos rieles y el ajuste de la geometría de la traza.

Los trabajos comenzaron el 9 de septiembre de 2024 e incluyó la intervención de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas, la mejora de dos puentes y la renovación del viaducto Ringuelet.