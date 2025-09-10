Avanzan las obras en una de las rutas más importante del AMBA

Constituye el cuarto anillo de circunvalación del AMBA junto a la Ruta Provincial N° 4 (Camino de Cintura), la Avenida General Paz y la Autopista Presidente Perón.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires avanza con las obras de mejoramiento integral de la Ruta Provincial N° 6

Los trabajos ejecutados bajo la Dirección de Vialidad bonaerense y desarrolladas sobre el tramo de 140 kilómetros de largo, estipula la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro y la rehabilitación de las calzadas que están en mejor estado, en ambos sentidos de circulación. Además, el mantenimiento y la puesta en valor de 16 puentes viales y de 12 puentes hidráulicos; el acondicionamiento de alcantarillas para garantizar el escurrimiento; la señalización vertical y horizontal; el recambio de luminarias y la colocación de barandas de defensa vehicular en toda la traza.

Las intervenciones se dividen en 5 tramos de los cuales 3 ya fueron concluidos y mejorarán las conexiones de 11 municipios, al igual que potenciar el desarrollo productivo la región y optimizar la seguridad vial para los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 6000 y los 35.000 dependiendo el tramo.

¿Qué obras que se están realizando sobre la Ruta Provincial 6?

La Ruta Provincial N° 6 tiene una longitud total de 180 km y constituye el cuarto anillo de circunvalación del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), junto a la Ruta Provincial N° 4 (Camino de Cintura), la Avenida General Paz y la Autopista Presidente Perón.

Se extiende desde su intersección con la RP 215, en el Gran La Plata, hasta la ciudad de Zárate, donde empalma con la Ruta Nacional N° 12, atravesando 12 municipios en total.

Construida en las décadas de 1960 y 1970 a fin de aliviar los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del tránsito pesado, reviste hoy arteria central de distintos polos industriales instalados en sus cercanías, lo que contribuyó al gran incremento de circulación de camiones.

En 2020 el gobernador Axel Kicillof anunció una fuerte intervención, junto a una serie de obras en tres etapas, al igual que la realización de la conexión al acceso del Puerto de La Plata. Los trabajos fueron finalizados en marzo de 2022.

La Etapa I contó con una inversión superior de $ 7200 millones. El 71% fue financiado a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, mientras lo restante lo aportó las arcas bonaerenses.