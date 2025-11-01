Anuncio oficial: cómo será el nuevo parque de Villa Urquiza

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó oficialmente el proyecto para transformar en espacio verde el explayón ferroviario de Villa Urquiza, en la que hasta ahora funcionan canchas de fútbol concesionadas.

La obra reclamada por los vecinos iniciará con la ejecución de la primera etapa de las cuatro parcelas en las que está dividido el predio, que en total cuenta con casi 8 mil metros cuadrados ubicados junto a la estación del Mitre y la cabecera de la Línea B de subtes.

"La iniciativa de que todas las parcelas del predio se destinen en un ciento por ciento a la creación de un gran parque público", destacaron desde las organizaciones "Urquiza más verde" y "Tierras ferroviarias verdes" a través de un comunicado conjunto.

El proyecto fue incluido en el Presupuesto 2026 que actualmente se está debatiendo en la Legislatura porteña dentro del llamado "Plan Plurianual de inversiones 2026-2028", que incluye fondos para su realización por alrededor de 1450 millones de pesos.

¿Cómo será el nuevo parque de Villa Urquiza?

Los terrenos que se destinarán a la primera parte del parque son los hoy que dan hacia el cruce de Avenida Triunvirato y Roosevelt, compuestos por 4175 metros cuadrados. Sobre Triunvirato, se emplazan hoy una serie de edificaciones en las que hubo locales comerciales pero se encuentran abandonados, mientras que hacia el interior de la manzana asoma una parte de las canchas de fútbol.

Aún se aguarda por saber qué pasará con las otras dos parcelas que dan hacia la calle Bucarelli y que por el momento no fueron incluidas en los planos de parque. En 2017, la Legislatura porteña aprobó una ley que rezonificó los terrenos y permitió que en una de ellas se construyeran edificios de hasta 45 metros de altura.