Yamaha lanza la nueva Crypton Finn y marca la vuelta al segmento más popular de motos

Este regreso marca un hito para la marca japonesa, que había dejado de producir la versión anterior en 2022.

Yamaha Motor Argentina dio un paso importante al presentar la tercera generación de la Crypton Finn, un modelo que regresa para recuperar su lugar en uno de los segmentos más demandados del país: las motos CUB o underbone.

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Este regreso marca un hito para la marca japonesa, que había dejado de producir la versión anterior en 2022 debido a nuevas exigencias técnicas internacionales. Desde su aparición en 1999, la Crypton se ganó un lugar especial entre los usuarios argentinos por su confiabilidad y calidad, y ahora busca reafirmar ese legado con una propuesta renovada y un precio competitivo.

El segmento de las motos CUB representa un 60% del mercado nacional, lo que demuestra la importancia de esta apuesta. Diego Cammisa, presidente de Yamaha Motor Argentina, destacó: “Lo importante es volver a estar en el segmento underbone con un producto diferencial que eleva la vara de este segmento y que da la posibilidad de que más personas ingresen a la familia Yamaha”.

Fabricada en la planta de General Rodríguez, la nueva Crypton Finn se basa en un modelo global y la compañía proyecta una producción anual de 20.000 unidades. Esta moto se presenta como la compañera ideal para las actividades cotidianas, desde el trabajo hasta los estudios y las compras, reflejando el lema de su campaña: “Hay historias que se revelan andando”.

Este concepto de campaña tiene una particularidad: fue elegido a través de un concurso interno entre más de 1.000 empleados de Yamaha en Argentina, lo que le da un sello cercano y auténtico al lanzamiento.

Los detalles de la nueva Yamaha Crypton Finn

En cuanto a su motor, la Crypton Finn incorpora un propulsor de 115 cc con inyección electrónica, lo que mejora la respuesta en frío, optimiza el consumo de combustible y reduce los costos de mantenimiento en comparación con motores convencionales. Además, combina el encendido eléctrico con el tradicional arranque por patada, una característica valorada por muchos usuarios por su practicidad y confianza.

El equipamiento también se actualizó: la moto cuenta con un tablero digital, faro central LED y sistema de frenos unificados UBS. Para reforzar la confianza en el producto, Yamaha ofrece una garantía oficial de 5 años, un diferencial que acompaña al usuario durante toda la vida útil del vehículo.

Los compradores podrán elegir entre tres colores: azul, bordó y negro. La nueva Crypton Finn ya está disponible en toda la red de concesionarios oficiales del país y puede adquirirse también mediante el Plan de Ahorro Oficial, exclusivo de esta red.