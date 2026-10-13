Honda volvió a fabricar en Argentina la Biz 110, que ya se vende en preventa a $4.006.500 o en planes de hasta 60 cuotas. Producida en Campana, la emblemática moto urbana suma inyección electrónica, tablero digital, frenos combinados en el manillar y tres años de garantía.

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La Biz C105 fue el primer modelo producido por Honda en el país en 2006, y hoy, al cumplirse 20 años de aquella primera producción y 48 años de la marca en Argentina, la fábrica opera con más de 1.100 empleados directos. Actualmente, cuenta con tres líneas de motos, una de cuatriciclos y un acumulado de más de 1,7 millones de unidades fabricadas, tras haber producido 33 modelos distintos.

La Biz se ha ganado un lugar destacado en las calles argentinas, respaldada por cifras oficiales de CAFAM que registran más de 90.000 unidades patentadas entre 2012 y 2020. El pico de ventas se dio en 2016, cuando alcanzó un récord histórico de 18.000 unidades vendidas en ese año.

¿Cuáles son las novedades en motor, equipamiento y frenos de la Honda Biz 110?

La nueva generación, llamada Biz 110, introduce una evolución mecánica y de equipamiento importante. El motor ahora incorpora inyección electrónica PGM-FI, lo que asegura un arranque confiable, una entrega de potencia suave y un consumo de combustible muy eficiente.

En cuanto a la funcionalidad, el modelo suma un tablero digital LCD de fácil lectura, luces de posición LED, un compartimento delantero con gancho para colgar objetos y un puerto USB-C para cargar dispositivos. Además, mantiene el clásico baúl bajo el asiento, con espacio suficiente para un casco y apertura directa desde la llave.

Chau al pedal de pie: la gran modificación en el manejo que incorpora la Biz 110

Uno de los cambios más llamativos está en la dinámica de manejo: desaparece el tradicional pedal de freno trasero ubicado en el pie derecho. En su lugar, los frenos se operan desde ambas manetas del manillar, similar al estilo scooter. Esta configuración se complementa con un sistema de freno combinado (CBS) que distribuye la fuerza de frenado entre las ruedas, garantizando una detención más segura, equilibrada e intuitiva.

Precios, colores y financiación: todo lo que hay que saber para conseguir la Biz 110

La preventa de la Biz 110 ya está abierta en toda la red oficial de concesionarios de Honda. El precio sugerido es de $4.006.500, con la opción de adquirirla a través de un plan de ahorro previo de hasta 60 meses. La moto estará disponible en cuatro colores: Blanco, Azul, Gris y Rojo, y contará con una garantía de 3 años o 36.000 kilómetros.