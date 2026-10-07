Cuáles son las 3 motos más vendidas en Argentina: sus precios

El mercado de motos 0 km sigue mostrando números elevados en Argentina, impulsado especialmente por modelos económicos, livianos y orientados al uso urbano.

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El último ranking disponible, correspondiente a septiembre, confirma además una tendencia que se mantiene desde hace tiempo: las motos tipo CUB de aproximadamente 110 cc continúan siendo las grandes favoritas.

1. Honda Wave 110S – desde $3.529.707

La Honda Wave 110S recuperó y consolidó el primer puesto con 8.718 unidades patentadas durante septiembre.

Es uno de los modelos más reconocidos del mercado argentino y su éxito se explica principalmente por su confiabilidad, bajo consumo y facilidad de manejo.

Cuenta con un motor monocilíndrico de 109 cc, transmisión semiautomática de cuatro velocidades y arranque eléctrico y a pedal.

El precio sugerido por Honda Argentina durante septiembre fue de $3.529.707 para la versión convencional.

La variante Wave Cast Disc, que incorpora freno delantero a disco y llantas de aleación, ascendía a aproximadamente $4.020.800.

Aunque es considerablemente más cara que algunas de sus competidoras, mantiene un valor de reventa elevado y una extensa red de concesionarios y repuestos.

2. Gilera Smash – desde aproximadamente $1.498.000

La segunda posición quedó para la Gilera Smash, con 6.905 patentamientos.

Su principal argumento está justamente en el precio.

Durante septiembre, la Smash VS 110 tenía un valor sugerido de aproximadamente $1.498.000, mientras que la versión Full ascendía a unos $1.898.000, aunque los valores finales pueden cambiar según concesionario, financiación y gastos de patentamiento.

Utiliza un motor monocilíndrico de 110 cc, refrigerado por aire y con una potencia cercana a los 7,5 HP.

La versión Full agrega elementos como frenos a disco, iluminación LED e instrumental más completo.

Su combinación de precio accesible, mecánica sencilla y bajo costo de mantenimiento explica buena parte de su éxito.

3. Keller KN110-8 – alrededor de $2,1 millones

El último lugar del podio quedó para la Keller KN110-8, que consiguió 5.906 patentamientos durante septiembre.

Este modelo protagonizó además una de las sorpresas de 2026: llegó a liderar el ranking mensual durante junio, superando temporalmente a la Honda Wave.

Actualmente, una Keller KN110-8 Full se consigue alrededor de los $2,1 millones, aunque el precio puede variar considerablemente dependiendo del concesionario y promociones disponibles.

Su fórmula es similar a la de sus rivales: motor de baja cilindrada, transmisión simple, peso reducido y costos de utilización contenidos.

El ranking demuestra una tendencia clara.

La Wave, Smash y KN110-8 responden a una demanda que prioriza vehículos económicos para desplazarse diariamente, trabajar o realizar repartos.

La diferencia de precio, sin embargo, es importante: mientras una Gilera Smash puede comenzar cerca de $1,5 millones, la Honda Wave 110S supera los $3,5 millones.

Pese a eso, la japonesa sigue siendo la preferida: casi 8.700 argentinos eligieron una Wave solamente durante septiembre, confirmándola nuevamente como la moto más vendida del país.