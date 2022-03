Nora Cortiñas respaldó a Higui en la segunda audiencia del juicio: "Yo hubiera hecho lo mismo”

La titular de Madres de Plaza de Mayo acompañó a la mujer que se defendió de una violación grupal en la segunda jornada del juicio en su contra.

La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, acompañó a Eva Analía “Higui” de Jesús en la segunda jornada del juicio en su contra por haberse defendido de una violación grupal y mató a uno de los 10 agresores. En la radio abierta que funciona frente a los Tribunales de San Martín, Nora dijo que ella "hubiera hecho lo mismo" que la mujer de 47 años.

La segunda jornada del juicio a Higui contó con la presencia de la referente de Nora Cortiñas, quien, en paralelo a las audiencias, y como parte de la manifestación organizada por la Comisión por la Absolución de Higui, expresó: "Estoy conmocionada y pido que la suelten. Quiero que sea absuelta ya, sin perder más tiempo. Yo creo que no hay otra cosa”. "Yo hubiera hecho lo mismo y ustedes hubieran hecho lo mismo. Higui no quiso matar a nadie”, insistió la referente de Derechos Humanos frente a organizaciones feministas y LGBT+, que mantuvieron cortado el tránsito en Balbín al 1700.

Previamente, Cortiñas se dirigió hacia el décimo piso de los Tribunales de San Martín para saludar personalmente y brindarle su apoyo a Higui antes del inicio de la audiencia. "Pensemos que el día 22 (de marzo) vamos a tener lo que tiene que ser, que es la absolución. Gracias y seguimos juntas”, remarcó.

Por su parte, Higui aprovechó la radio abierta para expresar: "Ahí adentro no sé cómo estoy aguantando, pero salgo afuera y ustedes me dan confianza". "Pero es jodido porque (los agresores) son todos buenos hoy, pero si hubiera sido yo la muerta, no hubiese pasado nada de lo que está pasando, se hubiera tomado como algo normal”, reclamó.

En el debate oral que se mantuvo cerrado a la prensa, declararon los testigos de la fiscal Liliana Tricarico, entre los que estuvieron el hombre que Higui identificó como la otra persona que la atacó pero que nunca fue investigada como tal, y tres testigos técnicos que actuaron a posteriori de la escena como peritos judiciales. En declaraciones a Télam, la abogada defensora de Higui, Gabriela Conder, compartió que en la audiencia "hubo una psicóloga que la atendió en un primer momento a Higui y a quien ella le había manifestado cómo fueron los hechos, y que dijo que lo relatado era veraz porque todo lo que ella expresaba (con su corporalidad) le daba un apoyo a lo que estaba diciendo. Eso estuvo muy bien porque era testigo de la Fiscalía”.

En otra instancia de la audiencia, una perito forense ofreció detalles de cómo se produjo la única puñalada: la hoja ingresó de frente en el tórax y no por la espalda, como había descrito la madre de Cristian Espósito sugiriendo un ataque a traición. Fuentes judiciales indicaron que la exposición de la profesional desmiente lo asegurado por la familia del hombre fallecido.

Higui llegó a juicio acusada de “homicidio simple” por defenderse de una violación grupal correctiva y el caso está radicado en el TOC Nº7 de San Martín, integrado por los jueces Gustavo Varvello, Germán Saint Martin y Julián Descalzo.

El domingo 16 de octubre del 2016, Higui fue interceptada en Lomas de Mariló, un barrio de Bella Vista, por un grupo de hombres que la esperaron y la atacaron al grito de: “Te vamos a empalar, tortillera”. Higui se defendió de los golpes y del intento de violación “correctiva”. Mientras el resto de los agresores continuaron golpeándola, hirió con un cuchillo a Cristian Espósito, quien resultó muerto. Más tarde, la policía encontró a Higui desvanecida y, después, detenida.