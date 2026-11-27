Un grupo de científicos brasileños dio con una nueva especie de anfibio que habita bajo tierra en el estado de Río de Janeiro y la nombraron Siphonops maria. Este hallazgo busca acercar al público a un animal poco conocido, que rara vez se ve fuera de los museos o su ambiente natural.

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La Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP) informó que el descubrimiento surgió tras analizar ejemplares recolectados en bosques de Río de Janeiro. Aunque creen que esta especie se limita a esa región, todavía necesitan encontrar más ejemplares para determinar con precisión su distribución territorial.

El nombre elegido tiene un significado especial. Por un lado, homenajea a María, una mujer que integró un grupo de once personas esclavizadas que plantó más de 100.000 árboles en el Bosque de Tijuca entre 1861 y 1874. Además, representa a las millones de brasileñas que llevan ese nombre, uno de los más comunes en el país.

Las cecilias, a las que pertenece esta nueva especie, son anfibios sin patas que se parecen a pequeñas serpientes o lombrices grandes, pero no son reptiles. Pasan la mayor parte de su vida bajo tierra, donde excavan túneles y buscan alimento. Sus ojos son diminutos y tienen poca visión, por lo que utilizan órganos sensibles en la cabeza para orientarse en su entorno.

El especialista Luís Felipe Toledo, profesor de la Universidad Estatal de Campinas, reconoció que incluso para los expertos en anfibios es raro verlas en libertad. “Yo mismo solo he visto uno en el campo una vez”, afirmó, resaltando la dificultad para estudiar estos animales.

Esta dificultad complica conocer cuántas especies existen realmente, ya que dos ejemplares pueden parecer casi iguales externamente pero pertenecer a grupos diferentes. Por eso, los científicos analizan el cuerpo, los dientes, los huesos y el ADN para diferenciarlas.

El ejemplar que permitió identificar a Siphonops maria fue recogido en 2015 en el Parque Nacional Serra dos Órgãos, una región montañosa de Río de Janeiro. Inicialmente se consideró que era una especie conocida, llamada Siphonops hardyi, pero el investigador Adriano Oliveira Maciel, del Museo Paraense Emílio Goeldi, detectó diferencias en los anillos corporales y en los dientes, y el análisis de ADN confirmó que era una especie distinta.

“También terminó siendo un homenaje a las mujeres de Brasil”, explicó Maciel. “Aquí hay más de 12 millones de Marías. Todo el mundo conoce a una”, añadió, recordando que su madre y varias tías llevan ese nombre.

El equipo revisó colecciones antiguas y encontró en museos de París y Río de Janeiro ejemplares que habían sido clasificados erróneamente como Siphonops hardyi, pero que en realidad compartían características con la nueva especie. Uno de esos especímenes fue recolectado en 1902 en la misma región de Serra dos Órgãos, lo que indica que estuvo mal identificado por más de un siglo.

Además de analizar el aspecto externo y el ADN, los científicos utilizaron tecnología para obtener imágenes del interior del cuerpo sin dañarlo, lo que permitió observar los huesos de la cabeza y confirmar pequeñas diferencias con otras cecilias similares.

Este trabajo también llevó a reorganizar la clasificación de algunas especies brasileñas, sumando tres animales que antes estaban en un grupo separado al grupo de Siphonops maria. Sus nombres actuales son Siphonops brasiliensis, Siphonops fredi y Siphonops insulanus.

Estos cambios mejoran el registro de la biodiversidad brasileña y son clave para proteger los bosques donde habitan, especialmente en la Mata Atlántica, una región que perdió gran parte de su vegetación original.

Asimismo, los investigadores identificaron dos grupos de cecilias parecidas a Siphonops hardyi en São Paulo y Espírito Santo, que podrían ser especies nuevas, aunque necesitan más ejemplares para confirmarlo.

Un obstáculo para la investigación es que algunos ejemplares antiguos de Brasil están en museos extranjeros, como el Museo de Historia Natural de Londres, donde hay cecilias recolectadas en Brasil durante el siglo XIX que podrían aportar información valiosa. Sin embargo, no autorizaron tomar muestras para análisis de ADN, dificultando la comparación y confirmación de nuevas especies.