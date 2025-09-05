En una escuela de Neuquén se vivieron momentos de tensión después de que maestros notaran que uno de sus alumnos había asistido portando un arma. Fue en el CPEM 33 de Vista Alegre, donde las autoridades de la institución rápidamente llamaron a los padres de todos los niños para que los retiren.

"La escuela no está preparada para sacar un arma de una mochila, así que llamaron a los padres", dijo una de las personas que fue a sacar a su hijo del lugar. Entre las versiones que más circulan, se apunta a la madre del menor como una persona por demás agresiva. “Fue ella quien metió en la mochila de su hijo un cuchillo y una manopla”, dicen los padres.

Si bien la situación no pasó a mayores, provocó un momento de mucha tensión que tiene conmovida a toda la comunidad educativa y la localidad toda.

Violencia escolar: la preocupación de los padres

En una declaración en la radio local, una mamá, llamada Josefina, contó: "Yo fui a retirar a mi hijo. Anoche fue agredido con armas. Hice la denuncia, y hoy me avisan que la madre de este chico entró a la escuela y le dejó una manopla y un cuchillo en la mochila".

"Le dijo a los directivos ‘tengan constancia de que le estoy dejando una manopla y un cuchillo’”, contó la mujer y se lamentó: “Todo esto con total impunidad".

Las autoridades de la escuela llamaron a la policía y colaboraron con el operativo de emergencia que se montó para proteger a los estudiantes. El adolescente armado fue retirado por una puerta lateral, mientras sus compañeros estaban retenidos en las aulas.

"Había dos móviles de la Policía afuera, pero la madre seguía en la puerta de entrada. Nadie se animaba a actuar", contó la mujer en el diálogo radial.

El adolescente armado tenía 130 denuncias previas

El menor, de 17 años, que asistió a la escuela con un arma ya contaba con más de 130 denuncias por hechos violentos. "Es un chico que siempre busca pelea. La madre también ha entrado al colegio a golpear alumnos. Tengo videos donde se ve cómo agrede. Es una locura que sigan viniendo como si nada", contó Josefina en la radio.

“Nos dicen que es menor, que no pueden hacer nada. La directora me dijo que pidieron pasarlo al turno tarde y que reciba clases domiciliarias. Pero la madre lo lleva igual por la fuerza. Lo encaja en la escuela”, cerró la mujer.