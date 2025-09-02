Entre los golpes de puño y el presunto "accidente": acusan a un hombre de matar a su bebé de 39 días

El caso del bebé asesinado a golpes en Neuquén ha dejado perplejo a todo el país. Hace pocos días, en la ciudad de Centenario, la policía provincial acudió a un llamado de emergencia en el barrio Nueva España y encontraron a un bebé que sufría un paro cardiorrespiratorio. Rápidamente lo trasladaron al hospital, donde murió a los pocos minutos de ingresar.

El equipo médico que atendió al bebé de apenas 39 días notó de inmediato que su cuerpo presentaba signos de violencia. Consecuentemente, dieron aviso a las autoridades -de acuerdo al protocolo- y la autopsia confirmaría más tarde que aquella primera impresión era verdadera.

La madre dijo que durante la madrugada el bebé se le había caído de manera accidental a su pareja, y que en la mañana posterior notó que el niño tenía problemas para respirar y estaba pálido. El padre, mientras tanto, es el principal sospechoso.

La muerte a golpes del bebé, a la Justicia

El fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez quedaron a cargo de la causa en la que imputaron al padre del bebé, identificado con las iniciales M.E.M., por el delito de homicidio agravado por el vínculo y pidieron la prisión preventiva.

Según explicaron los letrados en la presentación judicial, existen diferentes pruebas para sostener que el padre le propinó “una gran cantidad de golpes de puño al bebé”, provocando su muerte.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial determinaron que el episodio habría ocurrido el sábado, entre las 6 de la mañana y las 12:50 del mediodía. En ese momento en el domicilio se encontraba la pareja junto a dos hijos menores del mismo núcleo familiar.

El acusado rechazó los cargos y dijo que la muerte de su hijo fue producto de un descuido: “Fue un accidente; jamás le pegué a mis hijos”.

La autopsia al bebé asesinado en Neuquén

El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que la causa de muerte del bebé fueron los traumatismos múltiples asociados a golpes que recibió en distintas partes del cuerpo. El fiscal Azar precisó en la audiencia que dos de esas lesiones tuvieron la fuerza necesaria “como para provocarle la muerte”.

Azar también indicó que la madre del bebé podría haber tenido “algún grado de participación en el hecho”, aunque aclaró que por el momento no se le atribuye ningún delito. Según diferentes testigos entrevistados los hechos se enmarcan en un contexto de violencia de género, ejercido por el padre hacia su pareja y los niños.