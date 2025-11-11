Habló el fiscal sobre el femicidio de Débora Bulacio y el hallazgo del cuerpo: "Las cámaras nos dieron una gran ayuda"

El fiscal del femicidio de Débora Bulacio, Walter Pierrestegui, habló con los medios tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 38 años en el Lago de los Cisnes, en Necochea. La mujer, oriunda del municipio bonaerense de Villa Cacique–Barker, había desaparecido el fin de semana luego de viajar hacia el Camping Miguel Lillo de vacaciones con su pareja.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal afirmó sentirse consternado por el desenlace de la búsqueda de Débora: "No esperábamos este desenlace aunque era una posibilidad. Hubo muchas llamadas telefónicas. Estábamos abocados a encontrarla con vida a Débora".

Pierrestegui también señaló que en la búsqueda las cámaras de seguridad fueron un elemento clave, ya que el Camping es un lugar "muy amplio y con vegetación" donde se circula un gran número de personas , sobre todo, en fin de semana. "Destaco la buena favor de la seguridad, bomberos, la policía y defensa civil. Las cámaras de seguridad no son la única prueba, aunque son importantes", expresó.

Detuvieron a la pareja de Débora Bulacio por su femicidio

Según declaró la madre de Débora, su hija tenía una relación con idas y vueltas con un hombre llamado Ángel Gutiérrez, de 32 años, y que ahora está detenido por su femicidio.

El fiscal Pierrestegui confirmó que fue sometido a una declaración indagatoria, aunque se negó a hablar y no accedió a realizarse ningún tipo de pericia psiquiátrica ni psicológica.

En una supuesta estrategia de manipulación de la investigación, el funcionario indicó que el hombre "entregó el patrón de desbloqueo de su celular". Con eso, se pudieron observar mensajes de WhatsApp o llamadas a Débora a las 4 de la madrugada del domingo.

Acerca de cómo se encontró el cuerpo de la mujer, el fiscal manifestó: "El cuerpo de la víctima estaba vestido. Se encontró bajo tierra, no en el agua". Además, dijo que cerca de la zona en la que se localizó el cuerpo, los efectivos de la policía hallaron unas calzas grises y un par de zapatillas -que pertenecerían a la víctima- entre los arbustos y también arriba de un árbol. Asimismo, los agentes dieron con una bufanda con sangre y la carpa "con la cual salió del lugar el detenido, a las ocho y media del domingo".

Tras la declaración indagatoria fallida y otros elementos sospechosos, Pierrestegui resolvió imputar a la pareja de Débora por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo preexistente y violencia de género".

Asimismo, la jueza de Garantías Aída Lhez, le dictó al presunto femicida prisión preventiva mientras se sigue desarrollando la investigación por el asesinato de Débora.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463