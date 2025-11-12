Femicidio de Débora: el fiscal confirmó cómo fue asesinada por Gutiérrez

Continúan las investigaciones por el femicidio de Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer de 39 años que fue hallada sin vida este martes en el Lago de los Cisnes, de la ciudad de Necochea. En el marco de la causa que tiene como principal sospechoso del delito a Ángel Gutiérrez, pareja de Débora, el fiscal encargado de llevar adelante el caso, Walter Pierrestegui, confirmó que la causa de la muerte de la mujer fue "ahorcamiento".

El fiscal de la causa, quien ya imputó a Gutiérrez por los cargos de homicidio agravado por violencia de género y convivencia preexistente, señaló: "La autopsia reveló que falleció por asfixia mecánica".

La joven oriunda de Villa Cacique-Barker, de la provincia de Buenos Aires, se encontraba desaparecida desde el sábado, cuando acampaba en el parque Miguel Lillo junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, actual sospechoso del femicidio de Débora. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el Lago de los Cisnes, a pocos metros del lugar en el que acampaban. En diálogo con Splendid AM 990, el fiscal Pierrestegui explicó: "El cuerpo estaba enterrado a 20 centímetros de la superficie y a unos 30 metros de la carpa".

En la misma línea de investigación, el representante de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 20 de Necochea dijo que el cuerpo de la chica "también presentaba golpes" y al mismo tiempo, aseguró: "Hay un testigo que escuchó una pelea entre ellos en el camping y que al otro día solo vio a Gutiérrez retirarse del lugar".

En ese orden, Pierrestegui destacó que actualmente la Policía Científica realiza análisis sobre las prendas que tenían sangre, mientras que el principal imputado del caso se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 15 de Batán con prisión preventiva.

El duro mensaje de María Luisa del Vale, madre de Débora

Luego de atravesar los nervios y la desesperación por la desaparición de su hija, y ante la trágica noticia del fallecimiento, la madre de Débora, Maria Luisa del Valle, publicó un mensaje en sus redes sociales para exigir justicia y despedir a su hija.

En el sentido mensaje que la mujer publicó por su hija, María recordó la solidaridad que caracterizaba a Débora y, entre palabras de gran cariño, dijo que seguiría luchando por ella: "Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti"

"Dios nos prestó por un ratito tu vida, Dámaris Débora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba, y te encontraste con tu hermanita mayor, seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo", agregó la mujer.

La madre de la víctima cerró su publicación con el siguiente mensaje: "Se hará justicia, tenlo por seguro, que la justicia celestial y la terrenal se unieron. Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que eres LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece".