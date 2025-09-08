La defensa de Nahir Galarza le hizo dos pedidos a la Justicia: "Redes sociales"

El abogado de Nahir Galarza, Augusto Lafferriere, presentó un pedido al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, bajo la titularidad de la jueza Elena Margarita Vicari, para que su defendida pueda tener un celular dentro de la cárcel y así acceder a sus redes sociales.

Para que concedan su pedido, el abogado argumentó que Nahir, desde que está alojada en la Unidad Penal N°6 de Paraná, cumplió con todas las normas de conducta, completó más de 15 cursos y está estudiando la carrera terciaria de Psicología Social.

Según el Diario UNO de Entre Ríos, el juzgado que recibió el pedido le ordenó la intervención al Ministerio Público Fiscal (MPF), que deberá expedirse en un plazo de 24 horas.

El uso de las redes sociales de Nahir Galarza

La última vez que la joven condenada por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo publicó contenido en las redes sociales fue en el mes de septiembre del 2019. Posteó fotos suyas en la cárcel y junto a sus compañeras de celda en Facebook.

En aquel entonces la publicación generó críticas en todo el país por el uso de dispositivos dentro de la cárcel y por la situación penal en la que se encontraba Galarza. Se investigó cómo se habían tomado esas imágenes y descubrieron que se había utilizado un teléfono que tenían las internas para comunicarse con las familias. Nahir también había escrito "cumpliendo la maldita condena".

Después de que incautaran el celular, Galarza fue sancionada con 10 días de aislamiento en un calabozo húmedo y sin contacto con el exterior. Más tarde serían solo 5 días, porque la interna pidió disculpas. Sin embargo, durante ese tiempo no tuvo acceso a libros, radio ni a ningún tipo de comunicación.

Caso Nahir: una estrategia jurídica renovada

Tras la muerte de Raquel Hermida, desde mediados del mes de agosto Nahir cuenta con un nuevo abogado defensor, Augusto Lafferriere, quien anticipó cambios en la estrategia jurídica de la joven condenada.

Según el letrado, está evaluando distintas alternativas para que Galarza pueda tener una vida más llevadera mientras cumple su condena en prisión. Creen que podrían presentar una solicitud de indulto al gobernador, aunque dificilmente puedan concretarlo en el corto plazo.

Por otro lado, asegundó que en el 2031, cuando se cumpla la mitad de la condena de Nahir, planean solicitar salidas transitorias con fines familiares o sociolaborales, lo que cambiaría drásticamente su vida cotidiana.