Los grupos musicales argentinos que nos representan en el mundo

La cultura se manifiesta en todas las expresiones artísticas que existen. Toda obra habla del lugar y momento que le dieron origen. No importa cuál sea tu género favorito, cuando se trata de íconos culturales, los músicos argentinos son orgullo nacional. ¿Sabés cuáles son los grupos musicales argentinos que más nos representan?

En esta nota te contamos sobre algunas bandas que han llenado estadios dentro y fuera del país.

Grupos musicales argentinos más famosos Del rock al ska, pasando por el pop y la balada. Conocé las bandas argentinas más exitosas de los últimos tiempos y el por qué de su popularidad. Los Gatos Los Gatos fue una banda de fines de la década de 1960. Su canción La balsa, lanzada en 1967, es considerada la fundadora del rock nacional. Además, fue uno de los primeros y más populares temas de rock en español. Los músicos argentinos que integraban la banda originalmente fueron Litto Nebbia, Ciro Fogliatta, Oscar Moro, Kay Galifi y Alfredo Toth. En 1969, Galifi se mudó a Brasil y fue reemplazado por Norberto “Pappo” Napolitano, quien tocó con ellos más de un año. Los Gatos fue el primero de una serie de grupos musicales argentinos que dieron voz y ritmo a una generación. En el mundo se hablaba de la Guerra Fría y la amenaza nuclear. En Argentina estaba instalada la dictadura militar de Onganía. El sencillo La balsa provocó furor en la juventud y se vendieron más de 250.000 ejemplares. Con él nació la pasión de los argentinos por el rock que, hasta entonces, solo sonaba en inglés. La revista Rolling Stone la posicionó como la mejor canción de la historia del rock argentino. El tema La balsa, de la banda Los Gatos, fue una de las primeras canciones de rock en español. COMPARTIR: Los músicos argentinos hicieron eco de un movimiento internacional. Ahora, la juventud tendría no solo a Los Beatles y los hippies angloparlantes: nacía el rock nacional. La anécdota detrás de esta legendaria canción es que fue compuesta por Litto Nebbia y José Alberto Iglesias, conocido como “Tanguito”, en el baño de la pizzería porteña La Perla del Once. El establecimiento cuenta hoy con una placa conmemorativa en el pasillo que lleva a dicho baño. Soda Stereo Soda Stereo es, sin duda, uno de los grupos musicales argentinos más influyentes de la historia. Estuvo integrado por Gustavo Cerati en voz y guitarra, Zeta Bosio en el bajo y Charly Alberti en la batería. Estos músicos argentinos han vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo. El rock de Soda fue la banda sonora de Argentina y América Latina durante las décadas de 1980 y 1990. Soda Stereo fue la banda sonora de Argentina y América Latina durante las décadas de 1980 y 1990. COMPARTIR:

Desde Soda Stereo, su álbum debut de 1984, hasta Sueño Stereo, de 1995, el grupo ofreció al público canciones que pasaron a ser himnos de una generación. Algunos de ellos son Tratame suavemente, Nada personal, Prófugos, Persiana americana y En la ciudad de la furia.

Estos y otros clásicos temas siguen sonando. Tanto es así que el Cirque du Soleil presentó en 2017 su espectáculo “Gracias totales”, en honor a la banda. Esa expresión pronunciada por Cerati al finalizar el último recital de su gira de despedida, en el estadio de River Plate, es parte de la memoria colectiva.

La muerte temprana de Gustavo Cerati en septiembre de 2014 dejó una herida en la historia del rock nacional. Aun así, en 2019, los otros dos integrantes de la formación anunciaron una gira con 14 artistas invitados para el siguiente año.

El tour, llamado “Gracias totales”, tenía previsto pasar por 15 ciudades. Fue interrumpido luego de algunas presentaciones debido a la pandemia del coronavirus.

Sumo

Contrario a otros grupos musicales argentinos de su generación, la trayectoria de Sumo no fue tan extensa. Se formó en 1981 y fue disuelto en 1988. Sin embargo, es uno de los más influyentes del rock de Argentina y América Latina.

La primera formación de la banda del italiano Luca Prodan contaba con la inglesa Stephanie Nuttal en la batería. Esto era una novedad para la época, ya que las bandas de rock solían estar compuestas íntegramente por hombres.

Sin embargo, es recién en 1984 que Sumo adoptó la formación que pasaría a ser parte de la historia. Quedó integrada por Luca Prodan, Alberto Pettinato, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Germán Daffunchio y Alberto Troglio.

Su primer álbum, Divididos por la felicidad, de 1985, fue titulado en honor a la banda Joy Division. A partir de su éxito, el grupo pasó de tocar exclusivamente en el circuito underground a ocupar grandes escenarios. El famoso tema La rubia tarada pertenece a este disco. En su letra, los músicos argentinos dejan claro cuál es su público: la juventud despierta, ajena a las superficialidades a las que presta atención aquella tarada que describen. En el famoso tema La rubia tarada, Sumo deja claro cuál es su público: la juventud despierta, ajena a las superficialidades. COMPARTIR:

En 1987, Sumo presentaba su tercer disco de estudio, After Chabón. La salud de Prodan -sufría de cirrosis- estaba muy deteriorada. El último show que dio la banda completa fue en diciembre de ese año, en la cancha de Los Andes, Buenos Aires.

En ese recital tocaron dos veces consecutivas la canción Fuck you! Según recuerdan sus compañeros, antes de la segunda vuelta, Luca dijo: “Ahí va la última”. Dos días después falleció a causa de un paro cardíaco. Tenía 34 años.

En el verano de 1988, Sumo tocó por única vez sin el líder de la banda. Para cantar Fuck You! subió al escenario Mónica Stromp, la novia de Luca. Luego de la separación del grupo, cada uno de sus integrantes continuó con su carrera artística.

Sumo pasó a formar parte de la historia musical argentina. Y su líder es leyenda. Eso dicen aun algunas paredes en los barrios de distintos lugares del país: “Luca not dead” (Luca no está muerto).

Los Fabulosos Cadillacs

Los Cadillacs es otro de los grupos musicales argentinos que gozan de gran popularidad del otro lado de las fronteras. Dieron recitales y editaron discos en Perú, Chile, Venezuela, México, Colombia, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. También han tocado en festivales europeos.

La legendaria banda de Vicentico y Sr. Flavio, fundada en 1984, tiene un estilo inconfundible. Pasando por el ska, reggae, salsa, rap, con influencias del jazz y del tango. Lo curioso es que, cuando comenzaron a tocar, ninguno tenía una real formación musical.

Su éxito llegó en 1987 con su segundo disco Yo te avisé, producido por Andrés Calamaro. La recepción del público fue radicalmente opuesta a la del primero, Bares y Fondas, que había sido duramente criticado.

Algunos de sus primeros éxitos fueron El genio del dub y Mi novia se cayó en un pozo ciego. Pero habría muchos más.

Entre los reconocimientos se destacan el premio Grammy al mejor álbum de rock, por Fabulosos Calavera (1998) y La salvación de Solo y Juan (2016). Y el Grammy Latino a la mejor canción de rock por La tormenta (2016).

A pesar de los cambios en su formación y un cese de actividad a partir del 2002, el grupo nunca se separó oficialmente. Sus integrantes sostienen otros proyectos, pero Los Fabulosos Cadillacs siempre vuelven a alegrar a sus seguidores con apariciones esporádicas.

Rata Blanca

No es solo uno de los grupos musicales argentinos de gran trayectoria. Se trata de la principal banda de rock metálico del país y una de las más reconocidas internacionalmente dentro del género.

Su segundo álbum, Magos, espadas y rosas, lanzado en 1990, es el más vendido del heavy metal argentino. En menos de dos años llegó a ser doble disco de platino.

A este álbum pertenece la famosa balada Mujer amante. La leyenda del hada y el mago, del mismo álbum, es hasta hoy la canción más representativa de la banda.

Con muchos cambios de repertorio, Rata Blanca no ha dejado de tocar en vivo en todo el mundo. Hace giras casi ininterrumpidamente desde el año 1988.

Pimpinela

Este dúo está conformado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán. Es uno de los grupos musicales argentinos de mayor alcance internacional. De hecho, han versionado canciones al inglés, italiano y portugués.

Pimpinela ha versionado canciones al inglés, italiano y portugués. COMPARTIR:

Se caracterizan por la teatralización de sus interpretaciones. En el año 2010 presentaron una comedia musical titulada Pimpinela, la familia. Además, la carrera de ambos también los ha llevado a la pantalla chica y a la pantalla grande.

¿Sabías que algunas de sus canciones remiten a problemáticas sociales? El tema Pase lo que pase, de 1995, trata sobre inmigración y xenofobia. Esto se hace claro no solo en la letra, sino también en su videoclip.

En 2020, el dúo sorprendió al público con el sencillo Traición. Trata de un hombre que, estando en un matrimonio heterosexual, se enamora de su amigo.

Los Auténticos Decadentes

Entre los grupos musicales argentinos con reconocimiento internacional, Los Decadentes se destacan por tocar el género ska. Aun así, suelen interpretar muchos otros estilos, como reggae y cuarteto.

La banda fue formada en 1986 y sigue tocando. Su álbum Mi vida loca, de 1995, es el que le abrió las fronteras de América. El mérito es de éxitos como La guitarra y El murguero. Más adelante llegarían Un osito de peluche de Taiwán y Pendeviejo.

Son particularmente populares en México, en donde tocaron por primera vez en 1996. De hecho, en ese país cerraron la gira latinoamericana en celebración de sus 30 años.

Illya Kuryaki and the Valderramas

El legendario dúo funk, conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, surgió en el año 1990. Su música es una mezcla de funk, rock, hip hop y baladas. Estuvieron siempre en la cresta de la ola vanguardista del nuevo rock latino.

¿Sabés por qué se llama así la banda? Es una mezcla de dos nombres: el del personaje Illya Kuryakin, de la serie de espías de la década de 1960 El Agente de C.I.P.O.L. y el del futbolista colombiano Carlos Valderrama.

Es uno de esos grupos musicales argentinos que ha alcanzado a más de una generación. Sus miembros tienen, además, exitosas carreras solistas. Illya Kuryaki tuvo dos periodos de actividad: 1990-2001 y 2011-2018.

Lanzaron un total de ocho álbumes de estudio y dos en vivo. El último disco de la primera etapa, Kuryakistán, está dedicado a la memoria del mánager y amigo de la banda, José Luis Miceli.

En el periodo siguiente, ambos colaboraron entre sí en sus respectivas carreras solistas. El regreso en 2011 fue anunciado después de presentarse en la fiesta privada de cumpleaños de Lisa, la hija de Gustavo Cerati.

Illya Kuryaki and the Valderramas ganó tres premios Grammy Latino y seis premios Carlos Gardel. Si bien la banda ya no está activa, sus integrantes continúan tocando. Mientras sea así, la esperanza de los fans de verlos juntos en un escenario permanecerá despierta.

Mientras Dante y Emmanuel sigan tocando, se sostendrá la esperanza de volver a ver a Illya Kuryaki and the Valderramas en un escenario. COMPARTIR:

Catupecu Machu

Catupecu Machu es uno de los grupos musicales argentinos de mayor reconocimiento. Lo que los diferencia de otras bandas importantes de rock es su innovación sonora.

Creada en 1994 por los hermanos Fernando y Gabriel Ruiz Díaz. En 2006, Gabriel sufrió un accidente automovilístico junto con César Andino, cantante de Cabezones. Las graves lesiones lo obligaron a abandonar la carrera. Sin embargo, la banda continuó su actividad hasta el 2017.

Uno de los temas más emblemáticos de Catupecu Machu es Y lo que quiero es que pises sin el suelo, del año 2000. El videoclip fue reconocido como el mejor del año por la revista Rolling Stone y por la cadena MTV.

Otra de sus canciones más conocidas y celebradas es Magia veneno. Pero lo cierto es que seleccionar temas destacados dentro del repertorio de este grupo, no hace justicia a su importante trayectoria dentro y fuera de Argentina.

Si bien comunicaron que se tomarían un descanso desde el año 2017, su líder Fernando Ruiz Díaz, continúa tocando en su grupo Vanthra.