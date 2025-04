La muerte del papa Francisco generó una polémica en las últimas horas, cuando se conoció que parte de la familia de Jorge Bergoglio no podía viajar al Vaticano para despedir los restos de su familiar y Sumo Pontífice. Mientras tanto, en este marco, el presidente Javier Milei asistirá a la ceremonia acompañado de la comitiva más grande desde que es mandatario nacional, junto a siete funcionarios de alto rango entre los que se destaca. Finalmente, los familiares viajarán después del reclamo realizado por el periodista Luis Novaresio y la intervención de una agencias de viajes.

La noticia trascendió durante una entrevista del propio Novaresio a Mauro Bergoglio, hijo de Oscar Bergoglio, uno de los cuatro hermanos que tenía el papa Francisco, quien relató en vivo que no podía viajar a Roma, para despedir los restos de su tío, por lo costoso del viaje. “No podemos. Yo estoy viendo de ir, a ver si puedo viajar...”, señaló. Ante esto, el conductor apuntó contra el arco político al afirmar que mientras los diputados y senadores debaten y organizan ir al Vaticano, parte de su familia no puede ir. "Yo asumo que se lo pagarán de su bolsillo, porque si van a usar dinero, estaría bueno que pudieran ayudar a la familia... No veo que el viaje transforme la tarea legislativa", dijo indignado.

"Siempre estuvimos conectados, y para nosotros era habitual hablar con él. Cada vez que se podía, porque él siempre estaba muy ocupado y tratábamos de no molestarlo. Siempre estuvo presente, nos llamaba para los cumpleaños", expresó el sobrino. Tras las repercusiones de la entrevista en A24, finalmente una agencia de viajes intervino en la situación y le dio los pasajes a la familia Bergoglio para que puedan decir presente en la ceremonia que se realiza en el Vaticano.

Luego de conseguir los pasajes para que la familia viaje a Italia, Novaresio apuntó nuevamente contra los sectores políticos. “Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos atentos a la pantalla con microscopio pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene nada un mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie”, cargó duramente.

“Por suerte, miraba la tele la genial gente de Corima Viajes (Gorostiaga 2355) y les regaló dos pasajes. Por suerte, laburo con la producción de A24. Maxi, Melina, Colomba, Fausto y todos les gestionaron el alojamiento”, celebró en sus redes sociales. Y sentenció, aún más duro con la dirigencia política: "Humildemente en nuestro programa de a 24 les conseguimos dos pasajes y dos alojamientos. Igual, da vergüenza la actitud de los que deberían".

Milei viaja al funeral de Francisco con la comitiva más grande desde que es Presidente

Según confirmaron fuentes oficiales, el presidente Javier Milei viajará a despedir los restos del Papa Francisco este jueves a las 22, acompañado de la comitiva más grande desde que es Presidente de la Nación. Estará acompañado por siete funcionarios de alto rango: su hermana y Secretaria General de Presidencia, Karina Milei; su vocero Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el Canciller Gerardo Werthein; su jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Todos ellos, regresarán recién el domingo por la mañana.

Sin lugar a dudas, el Gobierno nacional no estuvo a la altura del fallecimiento del argentino más importante de la Historia. El mensaje de Milei fue frío, lavado y con "peros". Incluso, el comunicado que salió en un primer momento lo hizo con fallas: el apellido de Bergoglio estaba mal escrito.

El primer mensaje de Milei fue una reacción repudiada por varios creyentes en X. "A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí", escribió el mandatario antes de despedir a Francisco, quien dejó el mundo con 88 años tras 12 años de papado. Y cerró: "Como Presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de Fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia".

En el medio, la Iglesia improvisó diversos actos repentinos para honrar la memoria de Francisco, a los que el Gobierno no mandó a ningún alto funcionario. Ni el Secretario de Culto, Nahuel Sotelo, dijo presente. Este funcionario estuvo varias horas en la Casa Rosada y fue el único que habló con la prensa.

El cuerpo de Francisco será expuesto en la Basílica de San Pedro durante tres días para permitir que los fieles se despidan. Por deseo de Bergoglio, el Sumo Pontífice no será sepultado en las criptas tradicionales bajo la basílica, sino en un lugar más humilde, en Roma.