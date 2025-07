Nuevo giro en el juicio Maradona: la causa, otra vez sin Tribunal

Mientras se aguarda por la definición sobre qué ocurrirá con la jueza Julieta Makintach tras el escándalo del documental ilegal, un nuevo giro pone en jaque la realización del juicio por la muerte de Diego Maradona. Si bien los abogados, tanto querellantes como defensores de los siete imputados, señalaron en reiteradas ocasiones que el proceso judicial se realizaría recién en 2026, un nuevo obstáculo demora aún más la situación: uno de los tres jueces ya sorteados se excusó alegando razones de salud. La causa, otra vez paralizada.

Cabe recordar que el pasado 19 de junio, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro fue sorteado para realizar el nuevo juicio oral. Alejandro Lago, quien ahora se excuso, fue elegido junto a sus pares Alberto Gaig y Alberto Ortolani para hacerse cargo. Según fuentes judiciales, presentó una certificación médica que acredita que el magistrado debe someterse a un tratamiento prolongado con licencia de seis meses.

Este certificado y si pedido de apartamiento, asegura, "compromete el ejercicio pleno y sostenido de sus funciones jurisdiccionales, dada la intensidad y carga emocional" que rodea y atraviesa al debate por el caso de lo ocurrido con El Diez. Por ello, los miembros restantes del TOC 7 decidieron aceptar su excusación y comunicaron a la Cámara de Apelaciones de San Isidro que deberán proceder a un nuevo sorteo.

Hasta el momento, no hay una fecha definida para realizar el sorteo. Podría ser el martes, pero ninguna de las partes fue notificada de manera formal hasta el momento. Es importante destacar que dicho sorteo se encargará de definir quién ocupará la tercera silla para reactivar el debate.

"La decisión se deberá comunicar a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro para que se disponga desinsacular un nuevo juez hábil que actuará como Vocal para integrar este Tribunal en las presentes actuaciones", expresaron en el escrito los magistrados Gaig y Ortolani (quien además, debido a que el órgano no está completo, salió sorteado y es subrogante, por pertenecer al TOC 1).

El nuevo giro judicial se suma a la anulación completa del proceso, en mayo pasado, luego de 21 audiencias y 44 testimonios. En aquella ocasión, el juicio fue declarado "nulo" por la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental ilegal.

Ahora, sólo cuando se designe el tercer juez se podrá fijar un y reprogramar el debate oral.

Suspendieron oficialmente a Makintach

Tras la renuncia presentada por la magistrada ante los Tribunales de San Isidro, los legisladores que integran el juicio político contra Julieta Makintach definieron este jueves -de forma unánime- suspender a la jueza de su cargo tras el escándalo por el documental ilegal en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

A partir de ello, la jueza no podrá retomar sus funciones por tiempo indeterminado -y no por 90 días, como se había dispuesto en primer momento- y se le descontará un 40% del sueldo, que hasta el momento cobraba en su totalidad. Hasta el momento, la magistrada estaba suspendida de manera preventiva por orden de la Corte Suprema de Buenos Aires, que decidió apartarla de su tribunal por tres meses.

Ahora, mientras continúa el jury de enjuiciamiento, resta aguardar por la determinación del gobernador bonaerense Axel Kicillof respecto de la renuncia: si la acepta, quedará efectiva y si la rechaza, continuará el proceso de jury que podría destituirla de su cargo.

Si finalmente aceptan la renuncia de Makintach y no atraviesa el jury, tendrá la posibilidad de ocupar algún cargo en la Justicia en un futuro. En cambio, si atraviesa el jurado de enjuiciamiento y es hallada culpable, no podrá ser parte del Poder Judicial otra vez y hasta podrán no aceptar su matrícula en colegios de abogados. A su vez, si le aceptan la renuncia o es desplazada con un jury no recibirá la jubilación de la caja de magistrados.