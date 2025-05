Caso Maradona: piden un nuevo juicio político contra la jueza Makintach

En las últimas horas, legisladores de Unión por la Patria (UxP), junto a otros bloques parlamentarios de la provincia de Buenos Aires, impulsaron el pedido de juicio político contra la jueza Julieta Makintach, tras el escándalo de filmaciones ilegales para un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro.

Basando la solicitud en lo establecido por la Constitución de la provincia y la Ley N° 13.661, sostienen que la denuncia se fundamenta "en el accionar impropio y negligente de la jueza Makintach, quien autorizó filmaciones encubiertas durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, con el objetivo de componer una serie documental en la que ella misma tenía un rol protagónico" y señalaron que dicha conducta es "incompatible con la dignidad que exige la Magistratura y compromete gravemente el debido proceso, la institucionalidad y la confianza pública en la Justicia".

En esa línea, las y los legisladores bonaerenses "ratificaron su compromiso con una Justicia independiente, ética y transparente"; mientras que al mismo tiempo, expresaron "profunda preocupación por el daño institucional provocado por estos hechos". El proyecto, presentado el último jueves, lleva la firma de distintas bancadas. "El accionar de la jueza Makintach debe ser investigado con el máximo rigor posible", sentenciaron.

La jueza Makintach, designada durante diciembre del 2016, mientras María Eugenia Vidal ocupaba el cargo de gobernadora en la provincia de Buenos Aires, está en el foco de la polémica luego de que se declarara nulo el proceso judicial que busca esclarecer la muerte del astro argentino. En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia bonaerense suspendió a la magistrada del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro y le impuso una licencia por 90 días. De esta manera, el período se cesamiento de funciones se extenderá hasta agosto próximo.

Además, "por la naturaleza de los hechos involucrados" y la urgencia del caso, el Tribunal dispuso trasladar la resolución al Procurador General, a fin de que sea evaluado "el actuar de la Dra. Makintach en los términos de la Ley N° 13.661 (de enjuiciamiento de magistrados)", según ratificó la resolución firmada por la presidenta del tribunal, Hilda Kogan, el vicepresidente Sergio Gabriel Torres y el ministro Daniel Fernando Soria.

Según el dictamen, la actuación de la magistrada presenta “características inusitadas”, ya que su participación en la producción audiovisual ocurrió mientras debía concentrar su atención exclusivamente en el proceso judicial. El documento también subraya que Makintach habría incurrido en “una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado”.

Desde el Tribunal destacaron que la conducta de la jueza sería “inconciliable con el decoro y la prudencia que impone apego a la juridicidad”, lo que contrasta con el “desempeño responsable de la jurisdicción”.

Los abogados querellantes apuntaron contra Makintach: "No tiene precedentes"

Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, se refirió al escándalo de la jueza Makintach. "Nos sigue mintiendo en la cara, es una vergüenza lo que hizo. Negó la existencia del documental, no tiene precedentes. Obviamente fue una cuestión de vanidad", manifestó en diálogo con Radio Rivadavia. Y añadió: "Quiso saltar a un estrellato como si fuera actriz de Hollywood, para mí hay una finalidad económica también".

"Con el Dr. Burlando hicimos un pedido contra la jueza. No tengo duda que se va a poder llegar a la verdad, va a haber condenas para los responsables", manifestó el letrado. Más allá de esto, remarcó que el Poder Judicial "no va a querer quedar atado a la magistrada" y aseguró que "no hay un solo juez que no esté alarmado" por lo vivido en los Tribunales de San Isidro.