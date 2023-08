Crimen del médico en Morón: prisión preventiva para los tres adolescentes acusados

Los detenidos acusados por el homicidio seguirán en prisión preventiva en un centro de menores. Se trata de un chico de 16 y dos de 17 años.

Los tres adolescentes acusados del crimen de Juan Carlos Cruz, el médico cirujano asesinado el pasado jueves cuando le robaron el auto frente a su casa del partido bonaerense de Morón, seguirán detenidos con prisión preventiva en un centro de menores de régimen cerrado. Se trata de un chico de 16 años y dos de 17, a quienes el fiscal de la causa, Guillermo Javier Rodríguez Rey, les imputa los delitos de "homicidio criminis causa, robo agravado por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra".



Según informaron fuentes judiciales a Agencia Télam, en una audiencia desarrollada este mediodía, la jueza Cecilia Drago, del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de Morón, dictó la prisión preventiva para los tres acusados y dispuso su alojamiento en un centro de menores de régimen cerrado a designar. Tras la jornada, los tres imputados fueron trasladados a un instituto de La Plata desde donde serán llevados a los definitivos centros de alojamiento.

El último de los acusados fue apresado el sábado por la noche luego de que su madre se contactó con la Policía para avisar que tenía intenciones de entregar a su hijo, por lo que efectivos se trasladaron hasta el domicilio del chico, en Morón, y lo apresaron. Al día siguiente, este chico se negó a declarar al ser indagado por el fiscal Rodríguez Rey. Los otros dos imputados habían sido detenidos el viernes, tras lo cual, uno de ellos se declaró inocente y el otro también se negó a declarar.

Qué se sabe del crimen del médico en Morón

El crimen de Cruz fue cometido durante la tarde del jueves pasado en la calle Lanús al 3500, frente al Instituto de Enseñanza Modelo José Manuel Estrada, de Morón, cuando el médico cirujano bajaba pertenencias de su Fiat Cronos rojo estacionado en la calle. Voceros judiciales y policiales detallaron que, en esas circunstancias, fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y le exigieron su rodado. Los asaltantes lo balearon y escaparon en su vehículo, mientras el médico quedó tendido en la vereda.

Vecinos y vecinas del lugar dieron aviso de inmediato al teléfono de emergencias 911 y acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, quienes al llegar a la escena constataron el fallecimiento del médico. Luego arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que los efectivos abocados al operativo hallaron minutos después el auto robado a la víctima abandonado en la esquina de Olegario Víctor Andrade y Coronel Aguirre, en la localidad vecina de Rafael Castillo, a unas 30 cuadras del lugar en donde se produjo el crimen.



Con respecto a la investigación, una cámara ubicada en la esquina de la escena del homicidio registró gran parte de la secuencia de lo ocurrido, en momentos que había varios transeúntes en la vía pública. Mientras que, al mismo tiempo, las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio de Morón captaron el paso de los tres sospechosos minutos antes del asalto, quienes atraviesan a pie la plaza del Museo Aeronáutico, a unos 700 metros de la vivienda de la víctima. Otra filmación del COM registró la huida de los asaltantes, quienes se desplazaron por avenida Perón, cruzaron las vías del ferrocarril Belgrano Sur y doblaron hacia la izquierda por la calle Stevenson.