Niñas, no madres: el embarazo de una nena de 12 años conmociona a Misiones y ONGs apuntan a las políticas de Milei

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza eliminando derechos adquiridos de las mujeres y deja sin financiamiento nacional al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), en Misiones el caso de una nena de apenas 12 años embarazada genera conmoción y encendió las alertas de la Justicia, que ya abrió una investigación en línea con los protocolos correspondientes. Organizaciones de la sociedad civil se declararon en alerta y exigieron a Milei que recupere las políticas públicas de salud que buscaban, justamente "prevenir las uniones tempranas, abusos infantiles, embarazos no intencionales para proteger los derechos de las niñas y adolescentes, en especial, de las más vulnerables".

Desde que asumió como Presidente Milei confirmó y llevó a cabo todo lo que decía que haría sin tapujos en campaña como, por ejemplo, desfinanciar el Sistema Público de Salud y dejar a merced a millones de ciudadanos que requieren de esta asistencia porque no cuentan con los recursos necesarios para acceder a la medicina privada, porque el propio sistema también los excluye de esto.

El Gobierno no sólo desfinanció organismos y hospitales, también desarticuló distintos programas de prevención importantes para la sociedad. Uno de ellos es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que promovía la visita de asesores y expertos en salud a escuelas a hablar sobre métodos anticonceptivos y sobre educación sexual integral. De hecho, en muchos casos, colaboró en detectar situaciones de abuso sexual y acoso.

Hoy, jóvenes de toda la Argentina han sido privados de este derecho y empiezan a darse a conocer las alarmantes consecuencias de estas decisiones políticas.

En este caso, la madre de la nena de 12 años, oriunda de la localidad de Bernardo Irigoyen en la localidad de Misiones, se comunicó con la organización Solidarios sin Fronteras para afrontar los gastos de los estudios médicos que deberá hacerse la niña tras quedar embarazada. "Soy mamá soltera. Estoy haciendo lo posible para que no le falte nada, pero ahora mi hija necesita estudios y controles y no tengo recursos”, expresó la mujer en un testimonio publicado por la organización.

La mujer dijo que su hija está cursando la semana 12 de embarazo y la situación que atraviesa es muy compleja. También pidió colaboración para arreglar su vivienda. "Lo que más estamos necesitando es ayuda para arreglar la casa, especialmente la cocina y el baño", afirmó la madre de la nena.

Luego de darse a conocer el caso, la provincia de Misiones activó el protocolo de actuación y ya interviene el Sistema de Salud provincial y la Justicia y la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente.

En diálogo con Misiones Online, Nadia Lunge, responsable del Programa Provincial de Salud Integral del Adolescente, manifestó: "Cada embarazo adolescente implica una vida que se modifica, un proyecto de vida que cambia. Por eso el Estado tiene que estar presente con todos los recursos".

La funcionaria señaló que los embarazos de menores de 15 años "son de alto riesgo" porque se pueden presentar no solo complicaciones físicas, también psicológicas y sociales. En estos casos, también se trabaja en detectar si existió un presunto caso de abuso o de vulneración de derechos. Y concluyó: "Debe tener espacios para hablar a solas con la psicóloga, recibir información y decidir con libertad y contención".

"Vuelve a evidenciar las graves falencias en la protección de los derechos de niñas y adolescentes"

La Fundación Para Estudio e Invetsigación de la Mujer (FEIM) recordó la eliminación del plan ENIA en diciembre de 2023. "De esta forma han quedado desprotegidas las niñas", alertaron al hacer un repaso por las políticas eliminadas. En esa línea, hicieron hincapié también que desde 2016 FEIM viene denunciando "la alta frecuencia de uniones infantiles, es decir, niñas en el noroeste y noreste argentino. Estas uniones generan embarazos precoces además de otros efectos como el aumento de la violencia, la interrupción de la escolaridad y otros en las niñas".

"FEIM llama al gobierno nacional y a los provinciales a recuperar las políticas públicas para prevenir las uniones tempranas, los abusos infantiles y los embarazos no intencionales a fin de proteger a todas las niñas y especialmente a las más vulnerables", remarcaron en su comunciado.